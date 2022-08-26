Азербайджан взял под контроль Лачин, через который идет дорога из Нагорного Карабаха в Армению

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — написал Алиев.
Лачин – небольшой город на юго-западном склоне Карабахского хребта. Через него проходит Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха.
Bu gün, avqustun 26-da biz – Az * rbaycanl * lar Laç * n * h * rin * qay * tm * q. Az * rbaycan Ordusu Laç * n * h * rin * yerl * di. Zabux v * Sus k * ndl * ri n * zar * t * götürüldü. Bütün Laç * nl * lar * v * Az * rbaycan xalq * n * bu münasib * tl * t * brik edir * m.— * lham * liyev (@azpresident) August 26, 2022
Ya * as * n Laç * n!
Ya * as * n Az * rbaycan!
В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.
27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.
10 ноября представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.
Лачин вошел в регион, который контролировали российские военные. Баку и Ереван договорились о строительстве новой дороги между Арменией и Нагорным Карабахом. Новый коридор должны были взять под контроль миротворцы РФ. В августе Азербайджан отчитался о завершении своего участка строительства дороги, после чего Лачинский коридор должен перейти под контроль Баку.
В начале августа власти Нагорного Карабаха сообщили жителям Лачина, Суса и Забуха о необходимости эвакуироваться до 25 августа.