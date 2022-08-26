Азербайджан взял под контроль Лачин, через который идет дорога из Нагорного Карабаха в Армению

Армия Азербайджана зашла в Лачин впервые за 30 лет Скриншот: mod.gov.az

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — написал Алиев.

Лачин – небольшой город на юго-западном склоне Карабахского хребта. Через него проходит Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха.

Bu gün, avqustun 26-da biz – Az * rbaycanl * lar Laç * n * h * rin * qay * tm * q. Az * rbaycan Ordusu Laç * n * h * rin * yerl * di. Zabux v * Sus k * ndl * ri n * zar * t * götürüldü. Bütün Laç * nl * lar * v * Az * rbaycan xalq * n * bu münasib * tl * t * brik edir * m.

Ya * as * n Laç * n!

Ya * as * n Az * rbaycan! — * lham * liyev (@azpresident) August 26, 2022