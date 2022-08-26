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Азербайджан взял под контроль Лачин, через который идет дорога из Нагорного Карабаха в Армению

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Армия Азербайджана зашла в Лачин впервые за 30 лет
Армия Азербайджана зашла в Лачин впервые за 30 лет
Скриншот: mod.gov.az

Азербайджанская армия 26 августа вошла в город Лачин, который с 1992 года находился под контролем непризнанного Нагорного Карабаха. Об этом сообщил президент Азербайджана Ильхам Алиев в Twitter.

"Сегодня, 26 августа, мы, азербайджанцы, вернулись в город Лачин. Азербайджанская армия разместилась в городе Лачин. Деревни Забух и Сус были взяты под контроль. Поздравляю всех лачинцев и азербайджанский народ с этим праздником", — написал Алиев.

Лачин – небольшой город на юго-западном склоне Карабахского хребта. Через него проходит Лачинский коридор, который является единственным наземным путем, соединяющим Армению со столицей непризнанного Нагорного Карабаха.

 

Контекст:

В 1991 году Нагорный Карабах при поддержке Армении объявил о независимости от Азербайджана. Это привело к боевым действиям, продлившимся до 1994 года. Вооруженный конфликт завершился подписанием Бишкекского протокола о перемирии и прекращении огня, но время от времени между сторонами возникают вооруженные столкновения.

27 сентября 2020 года в Нагорном Карабахе начался самый масштабный за последние годы военный конфликт, который продолжался полтора месяца. Стороны использовали танки, тяжелую артиллерию и авиацию.

10 ноября  представители Армении, Азербайджана и России в качестве посредника подписали заявление о прекращении войны. Согласно договоренностям, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе разместились 1960 российских миротворцев. Азербайджан получил право занять три района – Кельбаджарский, Агдамский и Лачинский. Армения была обязана вывести оттуда свои войска.

Лачин вошел в регион, который контролировали российские военные. Баку и Ереван договорились о строительстве новой дороги между Арменией и Нагорным Карабахом. Новый коридор должны были взять под контроль миротворцы РФ. В августе Азербайджан отчитался о завершении своего участка строительства дороги, после чего Лачинский коридор должен перейти под контроль Баку.

В начале августа власти Нагорного Карабаха сообщили жителям Лачина, Суса и Забуха о необходимости эвакуироваться до 25 августа.

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