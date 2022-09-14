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"Сине-желтый уже развевается в Изюме. Так будет в каждом украинском городе и селе". Зеленский приехал в освобожденный Изюм

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Зеленский: Наш сине-желтый флаг уже развевается в деоккупированном Изюме
Зеленский: Наш сине-желтый флаг уже развевается в деоккупированном Изюме
Фото: Володимир Зеленський / Facebook

Президент Украины Владимир Зеленский 14 сентября приехал в освобожденный от российских оккупантов Изюм Харьковской области и принял участие в церемонии поднятия украинского флага в городе. Об этом сообщает стратком ВСУ в Telegram.

"Украина возвращает свое", – прокомментировали в страткоме.

Военнослужащий Нацгвардии Украины, бывший депутат Изюмского городского совета Никита Каракай сообщил в Facebook, что в мероприятии также участвовали заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от оккупантов.

В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинских земель и в торжественной обстановке был поднят украинский флаг над городским советом, добавил он.

https://www.facebook.com/nikita.karakai/posts/pfbid0NbSFUunPRDkknTE9ndShzeBkj3UAp27z7QGzrDKNStsJYddC5L7ah6xxzZAEwrvol

"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", – прокомментировал Зеленский в Facebook.

https://www.facebook.com/zelenskiy.official/posts/pfbid02mUZFHk4bNb4qr9FLKn1CejMqMP53jouJg2Wc4dVKtNcKP2DKC72QqFfApyg1Jexnl

Контекст:

Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.

Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов". 

По словам депутата Изюмского горсовета, начальника городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, Изюм, Харьковская область, Владимир Зеленский, война России против Украины, российские оккупанты
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