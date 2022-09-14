"Сине-желтый уже развевается в Изюме. Так будет в каждом украинском городе и селе". Зеленский приехал в освобожденный Изюм

"Украина возвращает свое", – прокомментировали в страткоме.
Военнослужащий Нацгвардии Украины, бывший депутат Изюмского городского совета Никита Каракай сообщил в Facebook, что в мероприятии также участвовали заместитель министра обороны Анна Маляр, представители ВСУ и других силовых подразделений, несколько дней назад освободивших город от оккупантов.
В начале торжеств присутствующие почтили память погибших защитников минутой молчания, далее президент Украины поблагодарил воинов за освобожденные украинских земель и в торжественной обстановке был поднят украинский флаг над городским советом, добавил он.
"Раньше, когда мы смотрели вверх, всегда искали синее небо. Сегодня, когда смотрим вверх, ищем только одно – флаг Украины. Наш сине-желтый уже развевается в деоккупированном Изюме. И так будет в каждом украинском городе и селе. Двигаемся только в одном направлении – вперед и к победе", – прокомментировал Зеленский в Facebook.
Изюм захватчики заблокировали в начале марта. Город подвергался интенсивным обстрелам и авиаударам. По данным горсовета, более 80% инфраструктуры уничтожено. С начала апреля Изюм был оккупирован.
В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. О том, что украинские военные освобождают Изюм, в видеообращении вечером 11 сентября сказал Зеленский.
Утром 12 сентября СБУ опубликовала фото из Изюма и сообщила, что оккупанты бросают там "целые арсеналы боеприпасов".
По словам депутата Изюмского горсовета, начальника городского управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Максима Стрельника, украинский флаг был поднят над Изюмом 10 сентября, но в городе еще проходят стабилизационные мероприятия. Официально о полном освобождении Изюма украинские власти еще не сообщали.