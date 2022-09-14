На деоккупированных территориях Украины строят фортификационные сооружения – Шмыгаль

По словам Шмыгаля, на освобожденных территориях в том числе усовершенствуют существующие фортификационные сооружения Фото: Денис Шмигаль Прем‘єр-міністр України / Telegram

Об этом 14 сентября на пресс-конференции в Киеве сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Интерфакс-Украина".

"На деоккупированных территориях немедленно создают фортификационные сооружения для того, чтобы защитить их от повторного захвата", – сказал он.

По словам Шмыгаля, на этих территориях есть какие-то укрепления, но власти делают эти сооружения более капитальными и правильными.