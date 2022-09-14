На деоккупированных территориях Украины строят фортификационные сооружения – Шмыгаль

Об этом 14 сентября на пресс-конференции в Киеве сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает "Интерфакс-Украина".
"На деоккупированных территориях немедленно создают фортификационные сооружения для того, чтобы защитить их от повторного захвата", – сказал он.
По словам Шмыгаля, на этих территориях есть какие-то укрепления, но власти делают эти сооружения более капитальными и правильными.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины. На следующий день он добавил: стабилизационные меры уже провели на 4 тыс. км² освобожденной территории, еще примерно на такой же площади стабилизация продолжается.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея, украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм. Последний город 14 сентября посетил Зеленский – в Изюме при его участии подняли флаг Украины.