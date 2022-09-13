"Убрали остатки хлама". Украинские пограничники показали видео из Волчанска

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!" – говорится в подписи к видео.

Контекст:

В конце августа – начале сентября ВСУ начали контрнаступление на юге и востоке страны. К вечеру 12 сентября замминистра обороны Анна Маляр сообщила о деоккупации почти 6 тыс. км² территории Украины.

Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщал 10 сентября, что ВСУ освободили около 40 населенных пунктов в регионе. В частности, освобождена Балаклея, где до начала полномасштабного вторжения РФ проживало около 27 тыс. людей. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.