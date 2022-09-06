Главу Волчанского райсуда будут судить за государственную измену

Следствием установлено, что судья вступила в сговор с представителями РФ, оккупировавшими Волчанск. Она способствовала образованию псевдосудебного органа РФ на территории города.

По договоренности с оккупантами обвиняемая провела общее собрание судей и работников аппарата Волчанского районного суда, во время которого, используя собственный авторитет председателя суда, склоняла присутствующих сотрудничать с представителями "новой власти".

Волчанский райсуд возглавляет Ирина Уханева.

Контекст:

Россияне захватили Волчанск в первые дни полномасштабного вторжения в Украину. 15 июня мэру города Анатолию Степанцу объявили подозрение по статье о госизмене. По данным правоохранителей, он поддержал создание так называемой временной гражданской администрации Харьковской области и добровольно участвовал в ее деятельности.

26 июля стало известно, что два заместителя мэра в Волчанске перешли на сторону российских военных и помогают устанавливать оккупационную власть. Им объявили подозрение в госизмене.