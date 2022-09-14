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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Донецкой области, ВСУ отбили атаки вблизи восьми населенных пунктов – Генштаб

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Силы обороны отразили атаки россиян в районах Спорного, Соледара, Майорска, Зайцево, Одрадовки, Веселой Долины, Водяного и Новомихайловки, отметили в Генштабе ВСУ
Силы обороны отразили атаки россиян в районах Спорного, Соледара, Майорска, Зайцево, Одрадовки, Веселой Долины, Водяного и Новомихайловки, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Российские оккупационные войска продолжают сосредотачивать усилия на попытках полного захвата Донецкой области.

Об этом 14 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid029y5AMqGgBHkM1pqm2pHk3CxvCBo18NoL3Cr9W3TEVyVb4FFownSxWcjAfSf89ujGl

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

Теги: Россия, Украина, Генштаб ВСУ, Соледар, Майорск, Зайцево, Водяное, ВСУ, наступление, война России против Украины, Новомихайловка, российские оккупанты
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