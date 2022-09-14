Оккупанты пытаются продвинуться вглубь территории Донецкой области, ВСУ отбили атаки вблизи восьми населенных пунктов – Генштаб

Об этом 14 сентября в вечерней сводке, опубликованной в Facebook, проинформировал Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"На донецком направлении враг не оставляет попыток продвинуться вглубь нашей территории. Силы обороны отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Соледар, Майорск, Зайцево, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное и Новомихайловка", – говорится в сообщении.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.