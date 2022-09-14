РФ ищет желающих воевать против Украины в колониях Тульской области – Генштаб ВСУ

В ВСУ подчеркнули, что российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать любыми способами.
"Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит шесть месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются", – говорится в сообщении.
Также оккупанты продолжают набор "резервистов" в состав так называемого 3-го армейского корпуса.
"Среди уже набранного личного состава – множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с милицией до 19 сентября набрать 6 тыс. человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что в свою очередь вызывает массовое недовольство местных жителей", – отметили в Генштабе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.
По данным Генштаба на 14 сентября, украинские военные с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили около 53 650 российских оккупантов.