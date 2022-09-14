РФ ищет желающих воевать против Украины в колониях Тульской области – Генштаб ВСУ

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили около 53 650 российских оккупантов Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

В ВСУ подчеркнули, что российская армия ежедневно несет существенные потери в живой силе и пытается их компенсировать любыми способами.

"Военное руководство продолжает поиск желающих воевать среди заключенных, в частности, в колониях Тульской области. Вербовщики обещают осужденным снятие судимости в обмен на службу сроком три месяца, для рецидивистов или осужденных за особо тяжкие преступления срок службы составит шесть месяцев. Однако никакие контракты с желающими не подписываются", – говорится в сообщении.

Также оккупанты продолжают набор "резервистов" в состав так называемого 3-го армейского корпуса.

"Среди уже набранного личного состава – множество людей, имеющих наркотическую и алкогольную зависимость. Также о проблемах с комплектованием подразделений личным составом свидетельствует факт проведения принудительной мобилизации в городе Горловка, местные так называемые "военнослужащие" получили задачу вместе с милицией до 19 сентября набрать 6 тыс. человек. В городе продолжается розыск и задержание мужчин, что в свою очередь вызывает массовое недовольство местных жителей", – отметили в Генштабе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)