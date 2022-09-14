"Выпустили 75 снарядов". Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

"В Никопольском районе снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Бил по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", – отметил Резниченко.
По словам главы ОВА, сам Никополь захватчики атаковали дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3000 семей. Часть из них уже подключили к электричеству. Энергетики продолжают чинить поврежденные сети.
В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые из-за вражеских обстрелов накануне вечером остались без воды, продолжаются восстановительные работы.
В остальных районах области ночь прошла без обстрелов.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты постоянно обстреливают Днепропетровскую область с начала полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля.
Никополь расположен на правом берегу Днепра, с противоположной стороны – оккупированный Энергодар и Запорожская АЭС. Город находится под постоянными обстрелами РФ.