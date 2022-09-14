"Выпустили 75 снарядов". Оккупанты трижды за ночь обстреляли Никопольский район Днепропетровской области

В Никополе повреждено около 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач Фото: Валентин Резніченко/ Дніпропетровська ОДА (ОВА) / Telegram

"В Никопольском районе снова было горячо от российских снарядов. Враг обстрелял район трижды за ночь. Бил по Никопольской и Марганецкой общинам из тяжелой артиллерии. Выпустил 75 снарядов. Обошлось без погибших и пострадавших", – отметил Резниченко.

По словам главы ОВА, сам Никополь захватчики атаковали дважды. В городе повреждено до 20 домов, несколько газопроводов и линий электропередач. Без света осталось около 3000 семей. Часть из них уже подключили к электричеству. Энергетики продолжают чинить поврежденные сети.

В Марганецкой, Мировской и Томаковской общинах, которые из-за вражеских обстрелов накануне вечером остались без воды, продолжаются восстановительные работы.

В остальных районах области ночь прошла без обстрелов.

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