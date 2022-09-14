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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты устроили массированный артобстрел Авдеевки – глава ОВА

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Российские военные обстреляли Авдеевку
Российские военные обстреляли Авдеевку
Фото: Павло Кириленко / Facebook

В Авдеевке (Донецкая область) оккупанты устроили массированный артобстрел, есть попадания в старую и центральную части города, информация о пострадавших устанавливается. Об этом 14 сентября сообщил глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Facebook.

"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро – попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере три жилых дома, магазин, административное здание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой, а также обесточено пять сел", – написал он.

По его словам, в Мирнограде под обстрел попала одна из школ – повреждены оконные блоки и частично кровля. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook
Фото: Павло Кириленко / Facebook

"В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка – один человек получил ранения, поврежден один дом. В Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка – поврежден один дом, без пострадавших. В результате ударов по Краматорску и Николаевке повреждены три дома и спортивный комплекс", – рассказал Кириленко о ситуации.

https://www.facebook.com/pavlokyrylenko.donoda/posts/pfbid02djV3m8xE5LW3gnmknPUuboMJh9GeQKibw3GBKubHrS2KpxqXU2cd3vwTQDBRpDjxl

 

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.

ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.

В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.

14 сентября глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута Донецкой области.

Теги: Волноваха, Авдеевка, Новоселовка, Очеретино, обстрелы, война России против Украины, Бахмут, Павел Кириленко, Мирноград, вторжение России в Украину
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