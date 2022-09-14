Оккупанты устроили массированный артобстрел Авдеевки – глава ОВА

"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро – попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере три жилых дома, магазин, административное здание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой, а также обесточено пять сел", – написал он.

По его словам, в Мирнограде под обстрел попала одна из школ – повреждены оконные блоки и частично кровля. Информация о пострадавших не поступала.

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook

Фото: Павло Кириленко / Facebook

"В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка – один человек получил ранения, поврежден один дом. В Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка – поврежден один дом, без пострадавших. В результате ударов по Краматорску и Николаевке повреждены три дома и спортивный комплекс", – рассказал Кириленко о ситуации.