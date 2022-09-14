Оккупанты устроили массированный артобстрел Авдеевки – глава ОВА

"В Авдеевке снова массированный артобстрел под утро – попали в старую и центральную части города. Информацию о пострадавших и повреждениях устанавливаем. В Очеретинской общине снарядами повреждены по меньшей мере три жилых дома, магазин, административное здание и сельхозпредприятие в Новоселовке Первой, а также обесточено пять сел", – написал он.
По его словам, в Мирнограде под обстрел попала одна из школ – повреждены оконные блоки и частично кровля. Информация о пострадавших не поступала.
"В Волновахском районе под обстрел попала Пречистовка – один человек получил ранения, поврежден один дом. В Бахмутском районе утром произошел обстрел Торецка – поврежден один дом, без пострадавших. В результате ударов по Краматорску и Николаевке повреждены три дома и спортивный комплекс", – рассказал Кириленко о ситуации.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, сейчас бои идут на востоке и юге страны.
ВСУ контролируют 45% Донецкой области, говорил в конце августа глава обладминистрации Павел Кириленко.
В сентябре стало известно о деоккупации еще части территории региона.
14 сентября глава областной военной администрации Павел Кириленко сообщил, что российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута Донецкой области.