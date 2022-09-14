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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута – ОВА

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С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 844 человека
С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 844 человека
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута Донецкой области. Об этом 14 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 13 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибло как минимум 844 человека, еще 2105 мирных жителей получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое военное преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, война России против Украины, Бахмут, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты, военное преступление
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