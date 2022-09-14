Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута – ОВА

С начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 844 человека Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 13 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибло как минимум 844 человека, еще 2105 мирных жителей получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"За каждое военное преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.

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