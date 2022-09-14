Российские оккупанты за минувшие сутки убили пять мирных жителей Бахмута – ОВА

"За 13 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области – в Бахмуте. Еще 16 человек получили ранения", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, всего с начала полномасштабного вторжения РФ в регионе погибло как минимум 844 человека, еще 2105 мирных жителей получили ранения. Кириленко подчеркнул, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"За каждое военное преступление будет наказание!" – отметил глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.