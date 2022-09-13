С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехало более 16 тыс. человек – глава ОВА

"С момента введения обязательной эвакуации вывезено уже более 16 тысяч лиц. Но напомню, что до момента введения обязательной эвакуации три четверти населения области фактически были эвакуированы", – рассказал он.
По словам Кириленко, расписки об отказе от эвакуации принимают специальные эвакуационные комиссии в районных военных и местных администрациях.
"Прежде всего, это касается многодетных семей, детей-сирот, которые находятся под опекой. Такие документы берутся в зависимости от желания людей", – добавил он.
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет. 29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.
Обязательная эвакуация в Харьковской области может коснуться 350 тыс. человек, рассказал в конце августа руководитель ОВА Олег Синегубов.
12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев. Она рассказала, что на временно оккупированных РФ территориях Украины остается до 1,2 млн украинцев.