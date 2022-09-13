С начала обязательной эвакуации из Донецкой области выехало более 16 тыс. человек – глава ОВА

Кириленко рассказал о расписках об отказе от эвакуации Фото: Павло Кириленко / Facebook

"С момента введения обязательной эвакуации вывезено уже более 16 тысяч лиц. Но напомню, что до момента введения обязательной эвакуации три четверти населения области фактически были эвакуированы", – рассказал он.

По словам Кириленко, расписки об отказе от эвакуации принимают специальные эвакуационные комиссии в районных военных и местных администрациях.

"Прежде всего, это касается многодетных семей, детей-сирот, которые находятся под опекой. Такие документы берутся в зависимости от желания людей", – добавил он.