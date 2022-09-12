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На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев – Верещук

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12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев
12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев
Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

На временно оккупированных РФ территориях Украины остается до 1,2 млн украинцев.

Об этом 12 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мне известно, что около 300 тыс. находится в Донецкой области. Мы говорим о том, что около 500 тыс. находится в Херсонской области. Мы понимаем, что около 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей смогут эвакуироваться самостоятельно, или дождаться наших эвакуационных автобусов", – сказала вице-премьер.

По словам Верещук, таким образом около 1–1,2 млн украинцев остается на временно оккупированных территориях.

Війна Росії проти України. Головне (оновлюється)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Кабмин планирует эвакуацию из Донецкой области более 200 тыс. человек. В Минреинтеграции напомнили, что, помимо непосредственной опасности от обстрелов, людям угрожает холод – из-за разрушений инфраструктуры тепла в Донецкой области зимой не будет. 29 июля Кабмин создал координационный штаб для организации эвакуации жителей Донецкой области, его возглавила Верещук.

Обязательная эвакуация в Харьковской области может коснуться 350 тыс. человек, рассказал в конце августа руководитель ОВА Олег Синегубов.

12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Херсонская область, Харьковская область, Запорожская область, эвакуация, Ирина Верещук, украинцы, война России против Украины, вице-премьер, Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины
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