На временно оккупированных территориях остается еще 1-1,2 млн украинцев – Верещук

12 сентября Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 73 тыс. украинцев Фото: Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України / Facebook

Об этом 12 сентября в эфире национального телемарафона, который транслировался в YouTube канала "Рада", сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук.

"Мне известно, что около 300 тыс. находится в Донецкой области. Мы говорим о том, что около 500 тыс. находится в Херсонской области. Мы понимаем, что около 350 тыс. – в Запорожской области, а также понимаем, что сейчас часть Харьковской области освобождена, и большинство людей смогут эвакуироваться самостоятельно, или дождаться наших эвакуационных автобусов", – сказала вице-премьер.

По словам Верещук, таким образом около 1–1,2 млн украинцев остается на временно оккупированных территориях.

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