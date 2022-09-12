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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Из опасных регионов Украины за месяц эвакуировали более 73 тыс. человек

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Опасные регионы Украины за месяц покинули 73 тыс. жителей
Опасные регионы Украины за месяц покинули 73 тыс. жителей
Фото: depositphotos.com

Из опасных регионов и с временно оккупированных территорий (ВОТ) Украины за последний месяц эвакуировали более 73 тыс. человек. Об этом 12 сентября сообщил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Бородай, которого цитирует пресс-служба Минреинтеграции.

В министерстве отметили, что за два прошедших дня из опасных регионов и с ВОТ выехали около 4 тыс. граждан.

Сообщается, что в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области выехали ориентировочно 16 тыс. жителей. С временно оккупированных территорий Херсонской области – почти 22 тыс., с ВОТ Запорожской области – около 28 тыс., из Харьковской области – примерно 5 тыс.

"Наблюдается постоянная положительная динамика. Все больше людей стремятся добраться до регионов, контролируемых правительством Украины. Поскольку уже осознали: эвакуируясь, они не едут "в никуда". Государство занимается каждой семьей", – рассказал Бородай.

Контекст:

6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тыс. украинцев.

По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.

Теги: Донецк, Украина, эвакуация, война России против Украины, вторжение России в Украину
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