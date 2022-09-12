Из опасных регионов Украины за месяц эвакуировали более 73 тыс. человек

В министерстве отметили, что за два прошедших дня из опасных регионов и с ВОТ выехали около 4 тыс. граждан.
Сообщается, что в рамках обязательной эвакуации из Донецкой области выехали ориентировочно 16 тыс. жителей. С временно оккупированных территорий Херсонской области – почти 22 тыс., с ВОТ Запорожской области – около 28 тыс., из Харьковской области – примерно 5 тыс.
"Наблюдается постоянная положительная динамика. Все больше людей стремятся добраться до регионов, контролируемых правительством Украины. Поскольку уже осознали: эвакуируясь, они не едут "в никуда". Государство занимается каждой семьей", – рассказал Бородай.
6 сентября вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что за последний месяц из прифронтовых и оккупированных районов Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей эвакуировались более 60 тыс. украинцев.
По данным Организации Объединенных Наций, с 24 февраля, когда Россия напала на Украину, свои дома покинули 12,8 млн украинцев, из них 7,7 млн стали внутренними переселенцами.