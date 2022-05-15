В Запорожье эвакуировались 120 тыс. человек из Мариуполя и других оккупированных городов – гендиректор "Запорожстали"

"Работа у нас уже достаточно выстроена. Мы встретили более 120 тыс. человек, переезжающих не только из Мариуполя, но и с других временно оккупированных территорий. У нас созданы специальные центры, в Запорожье это центр реинтеграции и приема беженцев из городов, где идут активные боевые действия. Это касается не только сотрудников нашей компании, но и всех других граждан", – отметил Мироненко.
Он добавил, что усилиями в том числе предприятий созданы все условия, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, психологическую помощь, консультацию по поводу того, где они могут найти жилье, и по другим вопросам.
"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь выезжающим людям. Но сейчас процесс очень усложнен российской стороной, потому что они просто не выпускают людей без каких-либо объяснений сюда в Запорожье. И очень тяжело сейчас вывозить людей", – добавил Мироненко.
По его словам, благодаря помощи ООН вывезено очень много сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали".
"Сейчас они размещены, они в безопасности и обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем помогать этим людям, чтобы они получили все необходимое для налаживания нормальной жизни", – подытожил Мироненко.
Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Там находятся бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.
2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.
7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.
Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. По состоянию на 10 мая на заводе оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.
Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Россия отказалась, и тогда Украина предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.
14 мая Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь".