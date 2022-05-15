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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Запорожье эвакуировались 120 тыс. человек из Мариуполя и других оккупированных городов – гендиректор "Запорожстали"

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Благодаря помощи ООН вывезено очень много сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали", отметил гендиректор "Запорожстали"
Благодаря помощи ООН вывезено очень много сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали", отметил гендиректор "Запорожстали"
Фото: АЗОВ - Маріуполь / Facebook

Запорожье помогло принять более 120 тыс. человек, эвакуированных из Мариуполя и других оккупированных россиянами сел и городков. Об этом заявил генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко в эфире национального марафона, который в том числе транслировал телеканал "Украина 24".

"Работа у нас уже достаточно выстроена. Мы встретили более 120 тыс. человек, переезжающих не только из Мариуполя, но и с других временно оккупированных территорий. У нас созданы специальные центры, в Запорожье это центр реинтеграции и приема беженцев из городов, где идут активные боевые действия. Это касается не только сотрудников нашей компании, но и всех других граждан", – отметил Мироненко.

Он добавил, что усилиями в том числе предприятий созданы все условия, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, психологическую помощь, консультацию по поводу того, где они могут найти жилье, и по другим вопросам.

"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь выезжающим людям. Но сейчас процесс очень усложнен российской стороной, потому что они просто не выпускают людей без каких-либо объяснений сюда в Запорожье. И очень тяжело сейчас вывозить людей", – добавил Мироненко.

По его словам, благодаря помощи ООН вывезено очень много сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали".

"Сейчас они размещены, они в безопасности и обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем помогать этим людям, чтобы они получили все необходимое для налаживания нормальной жизни", – подытожил Мироненко.

Контекст:

Завод "Азовсталь" – последний объект, который в Мариуполе удерживают украинские военные. Там находятся бойцы Национальной гвардии, в том числе полка "Азов", сотрудники СБУ, военнослужащие ВСУ, пограничники и полицейские. В бомбоубежищах завода также до последнего времени были сотни гражданских.

2 мая на территорию "Азовстали" прорвались оккупанты, там начались активные бои, но украинские защитники держат оборону, хотя у них нехватка воды, еды и лекарств. Бои продолжаются до сих пор.

7 мая завершилась эвакуация с территории завода мирных граждан. При поддержке ООН и Красного Креста с завода забрали около 300 гражданских, в основном это женщины и дети, сказала координатор действий по гуманитарным коридорам от Офиса президента Татьяна Ломакина.

Однако, вопреки гуманитарному праву, раненые так и не были эвакуированы. По состоянию на 10 мая на заводе оставались более 1 тыс. украинских военнослужащих, среди них сотни раненых.

Защитники Мариуполя просят эвакуировать находящихся на "Азовстали", применив к ним процедуру extraction – перемещения в третью страну, которая гарантирует, что до конца войны они не вернутся в Украину. Россия отказалась, и тогда Украина предложила также обменять раненых украинских военнослужащих на пленных россиян.

14 мая Турция предложила провести морскую эвакуацию раненых украинских военных, находящихся на заводе "Азовсталь".

Теги: Запорожье, беженцы, Мариуполь, помощь, Азовсталь, Запорожсталь, Александр Мироненко
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