В Запорожье эвакуировались 120 тыс. человек из Мариуполя и других оккупированных городов – гендиректор "Запорожстали"

"Работа у нас уже достаточно выстроена. Мы встретили более 120 тыс. человек, переезжающих не только из Мариуполя, но и с других временно оккупированных территорий. У нас созданы специальные центры, в Запорожье это центр реинтеграции и приема беженцев из городов, где идут активные боевые действия. Это касается не только сотрудников нашей компании, но и всех других граждан", – отметил Мироненко.

Он добавил, что усилиями в том числе предприятий созданы все условия, чтобы люди получили первую медицинскую помощь, психологическую помощь, консультацию по поводу того, где они могут найти жилье, и по другим вопросам.

"Мы стараемся оказывать всестороннюю помощь выезжающим людям. Но сейчас процесс очень усложнен российской стороной, потому что они просто не выпускают людей без каких-либо объяснений сюда в Запорожье. И очень тяжело сейчас вывозить людей", – добавил Мироненко.

По его словам, благодаря помощи ООН вывезено очень много сотрудников из бомбоубежищ "Азовстали".

"Сейчас они размещены, они в безопасности и обеспечены всем необходимым. Мы и дальше будем помогать этим людям, чтобы они получили все необходимое для налаживания нормальной жизни", – подытожил Мироненко.