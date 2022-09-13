Пять мирных жителей Донецкой области погибли за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов – ОВА

"За 12 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: троих в Угледаре, одного в Георгиевке и одного в Славянске", – написал Кириленко.
По данным главы ОВА, еще 10 человек получили ранения.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 839 человек, 2089 граждан получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.
Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.