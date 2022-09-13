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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Пять мирных жителей Донецкой области погибли за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов – ОВА

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Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 839 человек
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 839 человек
Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

Пять мирных жителей Донецкой области погибли за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов. Об этом 13 сентября в Telegram сообщил глава областной военной администрации Павел Кириленко.

"За 12 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: троих в Угледаре, одного в Георгиевке и одного в Славянске", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 10 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 839 человек, 2089 граждан получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. В апреле россияне были изгнаны из северных областей, бои идут на востоке и юге страны.

Донецкую область Вооруженные силы Украины контролируют на 45%, говорил Кириленко 26 августа.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Вооруженные силы Украины, жертвы, обстрелы, война России против Украины, ранение, Павел Кириленко, российские оккупанты
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