Пять мирных жителей Донецкой области погибли за прошедшие сутки в результате обстрелов со стороны оккупантов – ОВА

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибли как минимум 839 человек Фото: Павло Кириленко / Донецька ОДА (ОВА) / Telegram

"За 12 сентября россияне убили пять мирных жителей Донецкой области: троих в Угледаре, одного в Георгиевке и одного в Славянске", – написал Кириленко.

По данным главы ОВА, еще 10 человек получили ранения.

Всего с начала полномасштабного вторжения РФ в Донецкой области погибло как минимум 839 человек, 2089 граждан получили ранения. Кириленко отметил, что пока нет невозможности установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – подчеркнул глава ОВА.

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