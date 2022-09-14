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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Украинские военные за сутки уничтожили 350 оккупантов, два российских самолета и два вертолета – Генштаб ВСУ

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Наибольшие потери противник понес на харьковском и донецком направлениях
Наибольшие потери противник понес на харьковском и донецком направлениях
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Украинские военные с начала полномасштабного вторжения России в Украину уничтожили около 53 650 российских оккупантов. Об этом 14 сентября в Facebook сообщил Генштаб ВСУ.

За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали около 350 захватчиков.

Другие потери российской армии составили:

  • танки – 2180 (+5);
  • боевые бронированные машины – 4665 (+3);
  • артиллерийские системы – 1290 (+11);
  • РСЗО – 311;
  • средства ПВО – 167 (+2);
  • самолеты – 246 (+2);
  • вертолеты – 215 (+2);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 908 (+4);
  • крылатые ракеты – 233;
  • корабли/катера – 15;
  • автомобильная техника и автоцистерны – 3501 (+32);
  • специальная техника – 120 (+3).

"Наибольшие потери противник понес на харьковском и донецком направлениях. Данные уточняются", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02u2hyfcRJ9mixtUWjwmMAigstDiVrA3v7QbJMzajLLkikKdAcvgjcZr8qChsjcxrdl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

Теги: Россия, Украина, самолет, Генштаб ВСУ, танки, вертолет, ВСУ, война России против Украины, потери России, контрнаступление
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