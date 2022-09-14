Байден впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ

На вопрос, считает ли он контрнаступление ВСУ переломным моментом в войне в Украине, Байден ответил: " Сейчас на этот вопрос нет ответа. Трудно сказать. Понятно, что украинцы добились значительного прогресса".

В то же время американский лидер подчеркнул, что "это будет долгий путь".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

11 сентября Байден перед вылетом с базы ВВС США в штате Делавэр не стал комментировать боевые действия в Украине.

Тогда СМИ спросили у президента, знает ли он о том, что российские захватчики оставляют некоторые оккупированные территории Украины. "Да, знаю. Но я не буду говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", – ответил Байден, его цитирует сайт Белого дома.