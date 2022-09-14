Байден впервые прокомментировал контрнаступление ВСУ

На вопрос, считает ли он контрнаступление ВСУ переломным моментом в войне в Украине, Байден ответил: " Сейчас на этот вопрос нет ответа. Трудно сказать. Понятно, что украинцы добились значительного прогресса".
В то же время американский лидер подчеркнул, что "это будет долгий путь".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
11 сентября Байден перед вылетом с базы ВВС США в штате Делавэр не стал комментировать боевые действия в Украине.
Тогда СМИ спросили у президента, знает ли он о том, что российские захватчики оставляют некоторые оккупированные территории Украины. "Да, знаю. Но я не буду говорить об этом сейчас, потому что все в процессе", – ответил Байден, его цитирует сайт Белого дома.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.
В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.
Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".
12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.
13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.