ВСУ отразили атаки оккупантов возле восьми населенных пунктов и нанесли 12 авиаударов по местам сосредоточения сил противника – Генштаб

Подразделения ракетных войск и артиллерии ВСУ поразили девять российских пунктов управления бригадного и батальонного уровней Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Спорное, Майорск, Одрадовка, Веселая Долина, Водяное, Авдеевка, Безымянное и Новогригорьевка", – говорится в сообщении.

В течение минувших суток для поддержки действий наземных группировок авиация сил обороны нанесла 12 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники противника.

Помимо этого, подразделения противовоздушной обороны ВСУ на разных направлениях уничтожили два вражеских самолета (Су-25 и Су-24М), один вертолет Ми-8, а также БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили девять пунктов управления бригадного и батальонного уровней и по трем районам сосредоточения живой силы и боевой техники противника", – отметили в Генштабе.

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