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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российским оккупантам не хватает офицеров, рассчитывают привлечь курсантов – Генштаб ВСУ

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Генштаб ВСУ отметил снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов
Генштаб ВСУ отметил снижение уровня морально-психологического состояния оккупантов
Фото: ЕРА

Командование российских оккупантов намерено досрочно выпустить курсантов военных вузов, чтобы пополнить оккупационную армию офицерами. Об этом проинформировал 13 сентября в Fаcebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационных войск младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов пятого курса [находящегося в оккупированном Севастополе] "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что досрочный выпуск курсантов произойдет и в других учебных заведениях минобороны РФ.

"Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий [на войне в Украине]. Продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника", – объяснили в Генштабе.

По его данным, среди оккупантов "все больше распространяется практика самокалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины".

"Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков", – подчеркнули в ВСУ.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02MFZv5Bkv4Ckb3HaXbco88rAN16WXfU4rhUH5mnEtFGraniheNcLH55zt4VKrTgSgl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

После полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля российская армия, по данным Генштаба ВСУ на 13 сентября, потеряла 53 300 человек личного состава.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, армия, Севастополь, война, Генштаб ВСУ, оккупация, мобилизация, вторжение, ВСУ, война России против Украины, минобороны РФ, военнослужащий
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