Российским оккупантам не хватает офицеров, рассчитывают привлечь курсантов – Генштаб ВСУ

"Российское военное руководство принимает меры по пополнению оккупационных войск младшим офицерским составом. По имеющейся информации, объявлен досрочный выпуск курсантов пятого курса [находящегося в оккупированном Севастополе] "Черноморского высшего военно-морского училища имени Нахимова" в декабре этого года", – говорится в сообщении.

Украинские военные выяснили, что досрочный выпуск курсантов произойдет и в других учебных заведениях минобороны РФ.

"Дефицит командиров тактического уровня обусловлен отказом офицеров запаса подписывать контракты на фоне последних событий [на войне в Украине]. Продолжается снижение уровня морально-психологического состояния личного состава противника", – объяснили в Генштабе.

По его данным, среди оккупантов "все больше распространяется практика самокалечений, чтобы попасть на лечение в медицинское учреждение и избежать участия в боевых действиях на территории Украины".

"Значительная часть военнослужащих не возвращается в воинские части после окончания срока отпусков", – подчеркнули в ВСУ.

Война России против Украины. Главное (обновляется)