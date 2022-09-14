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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россия предлагала переговоры, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. Украина отказалась – Стефанишина

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Стефанишина объяснила, почему Украина не согласилась начать переговоры с РФ на фоне успешного контрнаступления ВСУ
Стефанишина объяснила, почему Украина не согласилась начать переговоры с РФ на фоне успешного контрнаступления ВСУ
Фото: Olga Stefanishyna / Facebook

Российские официальные лица в последние дни обращались к украинской стороне с запросом на переговоры. Однако Киев расценил эти обращения как попытки выиграть время и остановить успешное контрнаступление ВСУ. Об этом 13 сентября в комментарии французскому телеканалу France 24 рассказала министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

"Необходимо, чтобы мы использовали этот импульс (контрнаступление. – "ГОРДОН") для массовой деоккупации нашей территории, а затем, конечно, мы будем готовы к переговорам, основанным не на российских ультиматумах, а на чем-то, что позволило бы закончить войну, но также и избежать следующей войны на нашей земле, когда Россия сможет восстановить свои резервы", – отметила она в беседе по видеосвязи с журналистом Марком Перельманом.

Стефанишина считает, что у Украины теперь "больше рычагов воздействия" и она начнет переговоры только после того, как достигнет своих военных целей. Она отметила, что "россияне сейчас предлагают переговоры, чтобы остановить продвижение украинцев", цитирует министра Frаnce 24.

"Все верно. Они хотят, скажем так, отвлечь наше внимание и остановить то, что было стратегически запланировано за месяц до этого. Это не тот сценарий, который мы собираемся разыгрывать", – подчеркнула министр.

По словам Стефанишиной, она надеется, что Украине вместе с партнерами удастся реализовать все военные и дипломатические планы, чтобы быть готовыми к переговорам, когда наступит подходящий для Киева момент.

Министр выразила уверенность, что Донбасс и аннексированный Крым вернутся под контроль Украины. Она призвала европейских лидеров ввести дополнительные санкции против РФ, заявив, что европейская потребность в газе и энергоресурсах также является слабостью России и что эти секторы должны быть под прицелом санкций.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. Вечером 12 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что ВСУ освободили от оккупантов уже более 6 тыс. км² территории Украины.

В Харьковской области ВСУ за неделю освободили 300 населенных пунктов, сообщила 13 сентября замминистра обороны Анна Маляр. В частности, освобождена Балаклея. Украинские подразделения зашли в Купянск и Изюм.

Также украинские военные освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

12 сентября издание "Forbes Украина" подсчитало, что в ходе украинского контрнаступления оккупанты потеряли техники на $670 млн.

13 сентября Маляр уточнила, что ВСУ освободили вдвое больше территории Харьковской области, чем было объявлено официально.

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