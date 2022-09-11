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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Вариантов "на 24 февраля" уже не существует". Украина начнет переговоры с РФ после деоккупации всех территорий, говорит Резников

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Резников оккупантам: Go out
Резников – оккупантам: Go out
Фото: ЕРА

Условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение.

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр обороны Украины Алексей Резников заявил в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука.

Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 8 сентября озвучил "послание" от президента США Джо Байдена относительно переговоров с Россией. 

"Сейчас кажется, что этот сигнал был не в виде ультиматума или требования, а как рекомендация. О том, что реального давления на Киев пока нет, свидетельствует выступление на YES Виктории Нуланд, которая также была в Киеве вместе с Блинкеном. Она лишь мягко сказала, что "все войны заканчиваются мирными соглашениями", и подчеркнула, что время переговоров с РФ будет выбирать сама Украина. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы взволновать и взбудоражить Киев", – пишет СМИ. 

Зеленский на форуме заявил, что "некоторые из лидеров" толкают Украину "куда-то, в чьи-то лишние объятия". Он не назвал имен, но подчеркнул, что государство не может остановиться в освобождении своих оккупированных территорий. По словам президента, "содержательного диалога" с Россией не будет, пока Москва не признает, что оккупировала часть Украины. 

ни должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги. Пока они не готовы изменить свой статус, не готовы признать, что они – оккупанты, они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка, мы пошли назад". Если они не готовы – значит, у них политической воли нет. Они не готовы признать оккупацию нашего государства", – сказал Зеленский. 

Резников говорит, что за время полномасштабной войны власти Украины "научились многому, в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры".

Министр уточнил, что Киев занял новую позицию относительно переговоров с РФ – необходима полная деоккупация всех территорий Украины. 

"Я открою тайну... [Во время переговоров весной] мы говорили россиянам: "Для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля". Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант давно не является возможным, – сказал Резников. – Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out".

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, США, Джо Байден, YES, переговоры, Алексей Резников, Энтони Блинкен, война России против Украины, деоккупация
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