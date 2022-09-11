"Вариантов "на 24 февраля" уже не существует". Украина начнет переговоры с РФ после деоккупации всех территорий, говорит Резников

Об этом, как пишет "Европейская правда", министр обороны Украины Алексей Резников заявил в ходе 17-й встречи Ялтинской европейской стратегии (YES), организованной фондом Виктора Пинчука.

Издание, ссылаясь на свои источники, утверждает, что госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 8 сентября озвучил "послание" от президента США Джо Байдена относительно переговоров с Россией.

"Сейчас кажется, что этот сигнал был не в виде ультиматума или требования, а как рекомендация. О том, что реального давления на Киев пока нет, свидетельствует выступление на YES Виктории Нуланд, которая также была в Киеве вместе с Блинкеном. Она лишь мягко сказала, что "все войны заканчиваются мирными соглашениями", и подчеркнула, что время переговоров с РФ будет выбирать сама Украина. Впрочем, и этого оказалось достаточно, чтобы взволновать и взбудоражить Киев", – пишет СМИ.

Зеленский на форуме заявил, что "некоторые из лидеров" толкают Украину "куда-то, в чьи-то лишние объятия". Он не назвал имен, но подчеркнул, что государство не может остановиться в освобождении своих оккупированных территорий. По словам президента, "содержательного диалога" с Россией не будет, пока Москва не признает, что оккупировала часть Украины.

"Они должны показать политическую волю, что они готовы отдать назад чужую землю. Тогда мы можем говорить по крайней мере о каких-то коридорах, которые открывают те или иные дипломатические шаги. Пока они не готовы изменить свой статус, не готовы признать, что они – оккупанты, они не готовы сказать: "Большая трагедия, историческая ошибка, мы пошли назад". Если они не готовы – значит, у них политической воли нет. Они не готовы признать оккупацию нашего государства", – сказал Зеленский.

Резников говорит, что за время полномасштабной войны власти Украины "научились многому, в том числе научились не доверять каким-либо разговорам о мире, которые нам предлагают партнеры".

Министр уточнил, что Киев занял новую позицию относительно переговоров с РФ – необходима полная деоккупация всех территорий Украины.

"Я открою тайну... [Во время переговоров весной] мы говорили россиянам: "Для того, чтобы дальше проводить переговоры и договариваться, вы должны вывести войска по состоянию на 23 февраля". Тогда это было возможно. Но теперь они прошли не одну точку невозврата и такой вариант давно не является возможным, – сказал Резников. – Вариантов "на 24 февраля" уже не существует. На 1 декабря 1991 года. Go out".