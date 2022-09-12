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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский рассказал, видит ли возможности для переговоров с Путиным

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Зеленский: Я не вижу никакой готовности со стороны россиян быть конструктивными
Зеленский: Я не вижу никакой готовности со стороны россиян быть конструктивными
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью CNN, которое вышло 11 сентября, заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

"На сегодня – нет. Я не вижу никакой готовности с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов – ну, мне все равно, кто эти ультиматумы сказал – он или кто-то другой. Это мой принцип, я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", – заявил президент.

Он сказал, что соглашение может быть подписано после того, как Россия оставит территорию Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда (последний – 29 марта в Турции). Кроме того, делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая. Президент США Джо Байден 31 мая заявил, что переговоры Украины с Россией "зашли в тупик" не по вине Киева.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции Украины и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ, "по большому счету, всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но не отказывается и от мирных переговоров.

Зеленский в конце июня говорил, что время для переговоров Украины с Россией еще не пришло, Украина вступит в них, когда обеспечит себе "сильную позицию". В июле Зеленский заявил, что украинцы после всех трагедий за время войны не настроены на переговоры с Россией. По его словам, "общество считает, что сначала должны быть освобождены все территории, а потом уже можно будет договариваться".

В августе Зеленский заявил, что если раньше концом войны украинцы считали мир, то сейчас хотят только победы.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Владимир Путин, переговоры, Владимир Зеленский, война России против Украины, соглашение
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