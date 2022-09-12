Зеленский рассказал, видит ли возможности для переговоров с Путиным

"На сегодня – нет. Я не вижу никакой готовности с их стороны быть конструктивными. Что касается их ультиматумов – ну, мне все равно, кто эти ультиматумы сказал – он или кто-то другой. Это мой принцип, я не буду разговаривать с теми, кто ставит мне ультиматумы", – заявил президент.

Он сказал, что соглашение может быть подписано после того, как Россия оставит территорию Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)