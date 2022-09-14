Оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев, повреждены жилые дома – мэр

"Сегодня после часа ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", – написал городской голова.
По словам Сенкевича, сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах они расчищают проезд для общественного транспорта.
Как отметил мэр, он продолжает собирать информацию о последствиях обстрела со стороны российских захватчиков.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.
Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.
Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.