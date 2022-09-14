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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев, повреждены жилые дома – мэр

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Сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики
Сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью массированно обстреляли Николаев. Об этом 14 сентября в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня после часа ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", – написал городской голова.

По словам Сенкевича, сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах они расчищают проезд для общественного транспорта.

Как отметил мэр, он продолжает собирать информацию о последствиях обстрела со стороны российских захватчиков.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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