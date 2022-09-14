Оккупанты ночью массированно обстреляли Николаев, повреждены жилые дома – мэр

Сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики Фото: Сєнкевич Online / Telegram

"Сегодня после часа ночи Николаев массированно обстреляли. Повреждения получили в том числе и жилые дома", – написал городской голова.

По словам Сенкевича, сейчас на местах прилетов работают аварийные бригады и коммунальщики. На некоторых улицах они расчищают проезд для общественного транспорта.

Как отметил мэр, он продолжает собирать информацию о последствиях обстрела со стороны российских захватчиков.

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