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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты ночью обстреляли Николаев. Ранения получили девять человек

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В результате обстрела повреждены жилые дома
В результате обстрела повреждены жилые дома
Фото: Сєнкевич Online / Telegram

Российские оккупанты минувшей ночью обстреляли Николаев. Об этом 11 сентября в Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома", – написал городской голова.

По предварительным данным, девять человек получили ранения разной степени. Четверо из них, по словам Сенкевича, до сих пор находятся в больнице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.

Теги: Россия, Украина, Николаев, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, российские оккупанты
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