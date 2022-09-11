Оккупанты ночью обстреляли Николаев. Ранения получили девять человек

"Сегодня ночью Николаев подвергся мощным обстрелам. Повреждены жилые дома", – написал городской голова.

По предварительным данным, девять человек получили ранения разной степени. Четверо из них, по словам Сенкевича, до сих пор находятся в больнице.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российская армия обстреливает Николаев и область с 24 февраля – с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. В марте – апреле интенсивность обстрелов снизилась после того, как украинские военные отодвинули оккупантов от города. С мая регион подвергается обстрелам и ракетным ударам почти ежедневно.

Россияне контролируют около 5% населенных пунктов Николаевской области, сообщили в ОВА 5 августа.

Российские оккупационные войска с начала полномасштабной войны повредили обстрелами 10 тыс. гражданских объектов Николаевской области, сообщили в ОВА 21 августа.