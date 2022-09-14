ГУР: Военные РФ массово отказываются ехать на войну в Украину

По информации ГУР, военнослужащие 5-й отдельной танковой бригады 36-й армии из Улан-Удэ [столица республики Бурятия в РФ] массово пишут рапорты на увольнение, отказываясь продолжать участие в войне в Украине. Военнослужащие РФ увольняются со службы без учета каких-либо льгот (выслуга лет, статус ветерана и так далее). Личному составу бригады, которая воюет в Украине, предоставляют отпуска исключительно в связи со смертью близких родственников.



В подразделениях, воюющих в Украине, наблюдается катастрофическая нехватка личного состава.



"С целью решения проблемы командованием оккупационными войсками решено существенно сократить время на реабилитацию военных после ранений и контузий. Раненым в госпиталях целенаправленно упрощают диагнозы, не проводят ранее запланированные операции и предлагают вернуться на войну в Украину. Врачам "рекомендуют" давать разрешение на плановые хирургические вмешательства только по окончании войны или по прямому разрешению командира раненого", – сообщили в ГУР.



Украинской разведке известен случай, когда после разрыва барабанной перепонки уха и контузии военнослужащего за три дня выписали из госпиталя с официальным диагнозом "отит". Раненому оккупанту отказали в операционном вмешательстве и посоветовали "не простужать ухо".



В ГУР отметили, что сейчас россияне пытаются усилить свою группировку под Херсоном за счет "наличных резервов" – туда планируют передислоцировать 4-й батальон кадыровцев [подразделения Росгвардии и МВД России, дислоцированные в Чеченской Республике, личный состав которых набран из чеченцев]. Но сейчас их подразделения сильно недоукомплектованы. Согласно данным разведки, большинство личного состава – не чеченцы, а "наемники из беднейших регионов России".



12 сентября в ГУР МО сообщили, что очередная ротация оккупантов будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока России и Камчатки.

Контекст:

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

28 мая Генштаб ВСУ сообщал, что в РФ проводится скрытая мобилизация.

По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.

В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ.

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью изданию "ГОРДОН" оценил мобилизационный ресурс России в 17 млн человек. Но объявлять мобилизацию власти страны-агрессора не хотят, поскольку это очень сильно дестабилизирует ситуацию в самой РФ, считает он.

Представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий 28 августа сообщил, что Россия увеличивает мобилизационные резервы и планирует мобилизовать около 90 тыс. военнослужащих. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.

Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.