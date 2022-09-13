Пугачев: Как будут себя вести российские военные, которые вернутся из Украины на родину? Путин с 25 бронированными автомобилями вряд ли попадет под молотки этих ребят. А все остальные?

По его мнению, вернувшиеся из Украины российские военные не будут представлять угрозу непосредственно для президента России Владимира Путина.

"А вот сегодня – представьте – эта свора вернется в Россию. Ну я не знаю... Путин, конечно, с 25 бронированными автомобилями вряд ли попадет под молотки вот этих ребят, но все остальные... Мне как-то тяжело представляется, что они там будут делать", – сказал Пугачев.

Он вспомнил, что похожая ситуация сложилась в России после Афганской войны (1979–1989).

"Как будут себя вести военные и так далее. Я имею в виду, бывшие военные, которые вернутся на Родину и прочее. Это серьезная история. Мы же помним историю с Афганистаном. [...] Ну вот я скажу, что в России это уже происходит. Вы же помните: советское руководство догадалось создавать всякие клубы афганцев, давать им всякие льготы и прочее. Но афганцев же не 250 тысяч было. Это совсем другая история. И уровень их, скажем, какой-то дисциплины был несколько другой. И вообще страна была другая", – сказал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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