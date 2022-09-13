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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Как будут себя вести российские военные, которые вернутся из Украины на родину? Путин с 25 бронированными автомобилями вряд ли попадет под молотки этих ребят. А все остальные?

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Пугачев не знает, что будут делать в России вернувшиеся из Украины военные
Пугачев не знает, что будут делать в России вернувшиеся из Украины военные
Фото: ЕРА

Вернувшиеся домой после войны в Украине около 250 тысяч российских военных могут представлять серьезную угрозу для внутренней безопасности России. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

По его мнению, вернувшиеся из Украины российские военные не будут представлять угрозу непосредственно для президента России Владимира Путина.

"А вот сегодня – представьте – эта свора вернется в Россию. Ну я не знаю... Путин, конечно, с 25 бронированными автомобилями вряд ли попадет под молотки вот этих ребят, но все остальные... Мне как-то тяжело представляется, что они там будут делать", – сказал Пугачев.

Он вспомнил, что похожая ситуация сложилась в России после Афганской войны (1979–1989).

"Как будут себя вести военные и так далее. Я имею в виду, бывшие военные, которые вернутся на Родину и прочее. Это серьезная история. Мы же помним историю с Афганистаном. [...] Ну вот я скажу, что в России это уже происходит. Вы же помните: советское руководство догадалось создавать всякие клубы афганцев, давать им всякие льготы и прочее. Но афганцев же не 250 тысяч было. Это совсем другая история. И уровень их, скажем, какой-то дисциплины был несколько другой. И вообще страна была другая", – сказал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Россия, военные, война России против Украины, Сергей Пугачев, безопасность, интервью, российские военные
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