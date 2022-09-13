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Пугачев: Болезнь имперского распада в РФ касается всех: от уборщицы до премьера. Многие мои знакомые в недоумении: "Что происходит? Мы чего, еще Киев не захватили?"

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Пугачев сказал, что россияне возмущены тем, что еще не захватили Украину
Пугачев сказал, что россияне возмущены тем, что еще не захватили Украину
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Население России сейчас страдает "болезнью имперского распада". Россияне не воспринимают Украину как независимое государство и искренне не понимают, почему армия РФ до сих пор не захватила Киев. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

По его словам, отношение россиян к Украине и украинцам характеризуется "имперским синдромом".

"Они говорят: "Вот мы империя. Какая Украина? Где она была? Кто там вообще был секретарем ЦК? Вы о чем говорите-то? Это вообще ни о чем". И перебороть это агитацией, пропагандой невозможно. Это вопрос времени. И вот эта болезнь имперского распада – она касается всех: от уборщицы до премьер-министра", – сказал Пугачев.

Он отметил, что многие его знакомые из числа политиков, бизнесменов, российских управленцев высокого уровня сейчас находятся в недоумении касательно войны в Украине.

"Они говорят: "Вообще, а че происходит-то? Как так? Мы че, еще Киев не захватили? Мы вообще ничего не понимаем". Как ни странно, они мне задают примерно те же вопросы, что и вы: про армию, про Шойгу, но в другом ключе. "Слышь, что, они охренели? Мы, там, им миллиарды... У нас нефть 150 [долларов] за баррель была. Чего вообще такое происходит? Куда все делось-то? Они что там делают? Они вредят все". Это уже сталинская история. "Может, к стенке их поставить всех там?". [...] "Они че нам войну-то не выигрывают никак? Они че, обалдели? Уже у нас рвется все в Крыму. Че там дальше будет-то?" Но это не лечится”, – сказал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Дмитрий ГОРДОН
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Теги: Россия, Украина, война, армия РФ, Сергей Пугачев, интервью, население, бизнесмен, россияне
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