Роднянский: Российская армия похожа на пьяного мужика, чувствующего свою безнаказанность. И она сильно ошибается

Роднянский: Что потрясает в очередной раз – насилие над женщинами, стариками и детьми вызывает в сердцах "патриотов" живой отклик Скриншот: Varlamov Talks / YouTube

"В своих постах я неоднократно упоминал о проблеме домашнего насилия в России. Даже не проблеме – эпидемии убийств и побоев. Причин домашнего насилия много. Одна из них – безнаказанность. С недавних пор домашнее насилие декриминализировано. За него, говоря просто, не посадят. Еще одна причина – психологическая неспособность противостоять жизненным вызовам. Мужчина, неудовлетворенный жизнью или работой, вымещает злобу на близких, избивая жену и детей. Таким образом он пытается "ответить" миру на многочисленные "обиды". На собственную слабость. За восемь лет в России от рук мужей и сожителей погибли 12 209 женщин", – написал он.

Роднянский отметил, что удары российской армии по гражданской инфраструктуре украинских городов – это месть, "мелочная и подлая", за свои неудачи на фронте.

"Мстит, нанося "высокоточные" удары по гражданским объектам. Как вернувшийся домой пьяный мужик, который избивает ребенка, потому что со своим настоящим обидчиком на работе он справиться не может. Что потрясает в очередной раз – насилие над женщинами, стариками и детьми вызывает в сердцах "патриотов" живой отклик. Они искренне радуются. Z-каналы переполнены выражениями восторга и требованиями и дальше бить по гражданским объектам", – подчеркнул продюсер.

Роднянский отметил, что при этом не сравнивает Украину с ребенком или слабой женщиной.

"Но российская армия, несомненно, похожа на пьяного мужика, по привычке чувствующего свою безнаказанность. И вот тут она сильно ошибается. Ответ не замедлит быть. И он будет суровым. А в попытках отомстить мирным людям за собственную беспомощность мне видится как раз очередное доказательство ужасной моральной деградации. И признание неизбежности победы Украины", – заявил он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

Война России против Украины. Главное (обновляется)