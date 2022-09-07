"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"

"Честно говоря, устал от скорбных новостей. Хочется написать что-то вдохновляющее", – признался он.
Роднянский обнародовал снимок, на котором запечатлен центр Мариуполя в январе 2022 года.
"Очень сильная, по-моему, фотография – город накануне своей смерти. Красивый, мирный и преимущественно русскоязычный город, жители которого не знают, что всего лишь месяц спустя их жизнь будет разрушена... Что российская артиллерия и авиация практически сотрут Мариуполь с лица земли, убив при этом тысячи и тысячи его мирных жителей. Горький снимок", – написал Роднянский.
Продюсер акцентировал внимание, что сегодня этот снимок кажется ему вдохновляющим.
"Он напоминает не о трагедии Мариуполя, а говорит о будущем. О том, что через страдание, горе и многие жертвы, через ежедневный подвиг украинского народа – неизбежно придет победа. И, глядя на эту фотографию, я думаю о будущей процветающей Украине – счастливом европейском государстве, заплатившем за свою свободу очень высокую цену. Это будущее обязательно наступит. И Мариуполь восстанет из мертвых", – заявил Роднянский.
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Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты захватили Мариуполь в конце мая. Оборона города продолжалась 86 дней.
3 июня мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек.
По данным советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко, в Мариуполе остается около 130 тыс. человек. Ежедневно из города выезжает порядка 50–100 человек. До полномасштабного вторжения в Мариуполе проживало около 500 тыс. человек.
Андрющенко рассказывал в интервью изданию "ГОРДОН", что люди в Мариуполе живут "в поисках еды, воды, работы, приготовления пищи и надежды".
Американская газета The Washington Post отметила, что партизаны – большое преимущество Украины в войне, которую развязала Россия.
14 мая в интервью "ВBC News Україна" Роднянский заявил, что президент России Владимир Путин готовился к нападению на Украину с того момента, как занял этот пост.
Продюсер в первые дни после нападения РФ на Украину осудил российскую агрессию. В последние годы он жил и работал в Москве. 20 марта Роднянский заявил, что "в том виде, в котором сейчас существует Россия, ему там не место".