"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"

"Честно говоря, устал от скорбных новостей. Хочется написать что-то вдохновляющее", – признался он.

Роднянский обнародовал снимок, на котором запечатлен центр Мариуполя в январе 2022 года.

"Очень сильная, по-моему, фотография – город накануне своей смерти. Красивый, мирный и преимущественно русскоязычный город, жители которого не знают, что всего лишь месяц спустя их жизнь будет разрушена... Что российская артиллерия и авиация практически сотрут Мариуполь с лица земли, убив при этом тысячи и тысячи его мирных жителей. Горький снимок", – написал Роднянский.

Продюсер акцентировал внимание, что сегодня этот снимок кажется ему вдохновляющим.

"Он напоминает не о трагедии Мариуполя, а говорит о будущем. О том, что через страдание, горе и многие жертвы, через ежедневный подвиг украинского народа – неизбежно придет победа. И, глядя на эту фотографию, я думаю о будущей процветающей Украине – счастливом европейском государстве, заплатившем за свою свободу очень высокую цену. Это будущее обязательно наступит. И Мариуполь восстанет из мертвых", – заявил Роднянский.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Александр Роднянскии * (@alexander.rodnyansky)

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