"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"

"Голос країни" будет выходить на канале "ТЕТ" Фото: goloskrainy_official / Instagram

"Очень счастлива, что проект "Голос країни" возвращается в эфир и будет помогать ВСУ. Этот проект очень особенный и важный для каждого", – заявила она.

Дорофеева уточнила, что проект стартует в эфире телеканала "ТЕТ" 2 октября в 21.00.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DOROFEEVA (@nadyadorofeeva)

"Как-то это дико. Развлекательный проект в войну. Я за развитие бизнеса и творчества, но тут что-то странное", – прокомментировала подписчица olhadrozdova.

"Крутая новость. Ждем", – отреагировала luna_cosmetic_ua.

"Ужас! Какой "Голос"? Але! В стране война", – написала milesta_2.

"Мы тоже очень рады. Уже скорее хочется увидеть твою команду в полном составе", – отметила lamoordodo.