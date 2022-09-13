"Ужас! Какой "Голос"? В стране война", "Очень рады", "Это дико". В сети обсуждают возвращение шоу "Голос країни"

"Очень счастлива, что проект "Голос країни" возвращается в эфир и будет помогать ВСУ. Этот проект очень особенный и важный для каждого", – заявила она.
Дорофеева уточнила, что проект стартует в эфире телеканала "ТЕТ" 2 октября в 21.00.
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"Как-то это дико. Развлекательный проект в войну. Я за развитие бизнеса и творчества, но тут что-то странное", – прокомментировала подписчица olhadrozdova.
"Крутая новость. Ждем", – отреагировала luna_cosmetic_ua.
"Ужас! Какой "Голос"? Але! В стране война", – написала milesta_2.
"Мы тоже очень рады. Уже скорее хочется увидеть твою команду в полном составе", – отметила lamoordodo.
Премьера нового сезона проекта "Голос країни" состоялась 23 января. Тренером нового сезона стали украинские артисты Оля Полякова, Надя Дорофеева, Потап, а также певец, фронтмен украинской группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук.
Шоу прекратило выходить в эфир после нападения РФ на Украину.
12 сентября на Instagram-аккаунте шоу сообщили, что оно вернется в эфир. Тренерами проекта, кроме Дорофеевой, являются исполнители Потап, Оля Полякова и Святослав Вакарчук.