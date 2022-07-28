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28 июля, 2022
 
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Дорофеева в гардеробной снялась в одной футболке. Видео

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Дорофеева: Сильная. Смелая. Свободная. С Днем государственности!
Дорофеева: Сильная. Смелая. Свободная. С Днем государственности!
Фото: nadyadorofeeva / Instagram

Украинская певица Dorofeeva (Надя Дорофеева) в Instagram 28 июля опубликовала ролик, в котором покрутилась перед камерой в футболке с патриотическим принтом.

"Сильная. Смелая. Свободная. С Днем государственности!" – написала Дорофеева.

Певица предстала в гардеробной в длинной футболке с принтом в виде украинского паспорта на груди и надписью Free Ukraine (переводится как "Свободная Украина") на спине.

Дорофеева заплела косу и повернулась к объективу спиной.

Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

Дорофеева с декабря 2010 года по март 2020-го была участницей украинской группы "Время и Стекло" – она выступала в дуэте с Алексеем Завгородним (Позитивом).

В ноябре 2020 года исполнительница презентовала первый сольный клип под псевдонимом Dorofeeva. Новые песни Дорофеевой как сольной артистки были написаны на русском языке. Сейчас она формирует украиноязычный репертуар.

Дорофеева после нападения РФ на Украину уехала за границу. Она ездит по европейским странам с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Украина, Надя Дорофеева, певица, Dorofeeva
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