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28 июля, 2022
 
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"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Каменских: Сегодня мы отмечаем День украинской государственности. Несмотря на войну и наперекор ей
Каменских: Сегодня мы отмечаем День украинской государственности. Несмотря на войну и наперекор ей
Фото: kamenskux / Instagram

Украинская певица NK (Настя Каменских) на своей странице в Instagram 28 июля поделилась собственным снимком с изображением символа национального флага Украины на лице.

"Государство, история развития которого уходит в тысячелетия, не уничтожить уже никогда. Не потому, что прошло много лет. А потому что за все время своего существования Украина только сильнее утверждала свою мощь и единство, а украинцы испокон веков боролись за свою независимость и свободу до конца", – написала она.

Каменских отметила, что Украина показывала всем, и врагу в том числе, какой огромной может быть сила любви к своей стране.

"Это и есть наше главное оружие, которое не берут никакие пули врага. Поскольку оно повсюду. В наших песнях и стихах, в нашей истории, в памяти людей и наших душах, среди бескрайних желтых степей и в синем небе над ними. Сегодня мы отмечаем День украинской государственности. Несмотря на войну и наперекор ей. Как еще одно напоминание – мы непобедимы!" – написала певица.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 августа 2021 года, в День Независимости Украины, Зеленский объявил о введении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

В конце мая 2022 года Верховная Рада установила 28 июля праздничный день – День украинской государственности.

Каменских выступала с рэпером Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте "Потап и Настя" с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. Каменских начала сольную карьеру под именем NK. Она выпустила два студийных альбома.

23 мая 2019 года Каменских вышла замуж за Потапа.

За пять дней до начала полномасштабной войны России против Украины супруги выехали в Испанию. Сейчас Каменских выступает за границей с благотворительными концертами в поддержку своей страны. 22 апреля она открывала церемонию Latin American Music Awards 2022, напомнив гостям и зрителям о том, что Россия напала на Украину и совершает геноцид против украинцев.

Теги: Украина, война, праздники, украинцы, война России против Украины, Настя Каменских, певица, певица NK
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