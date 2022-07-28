"Его не берут никакие пули врага". Каменских назвала главное оружие Украины

Каменских: Сегодня мы отмечаем День украинской государственности. Несмотря на войну и наперекор ей Фото: kamenskux / Instagram

"Государство, история развития которого уходит в тысячелетия, не уничтожить уже никогда. Не потому, что прошло много лет. А потому что за все время своего существования Украина только сильнее утверждала свою мощь и единство, а украинцы испокон веков боролись за свою независимость и свободу до конца", – написала она.

Каменских отметила, что Украина показывала всем, и врагу в том числе, какой огромной может быть сила любви к своей стране.

"Это и есть наше главное оружие, которое не берут никакие пули врага. Поскольку оно повсюду. В наших песнях и стихах, в нашей истории, в памяти людей и наших душах, среди бескрайних желтых степей и в синем небе над ними. Сегодня мы отмечаем День украинской государственности. Несмотря на войну и наперекор ей. Как еще одно напоминание – мы непобедимы!" – написала певица.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

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