"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года

Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Украине родилось 104 905 детей Фото: depositphotos.com

Чаще всего родители называли дочерей Аннами, Софиями, Мариями, Викториями, Анастасиями, Соломиями, Александрами и Полинами.

В публикации отмечается, что после победы украинской группы Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" в Турине (Италия) с песней Stefania это женское имя также становится популярным.

Самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий и Михаил.

В Минюсте отметили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину родители также называют детей именами, связанными с названием оружия, с помощью которого украинские защитники уничтожают российских оккупантов.

Так, после 24 февраля в Украине появились дети с именами Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Миродар, Добромир.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Украине родилось 104 905 детей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)