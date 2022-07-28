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28 июля, 2022
 
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"Джавелина, Артур-Байрактар, Миродар". В Минюсте назвали самые популярные и самые редкие имена детей, родившихся за первые шесть месяцев 2022 года

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Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Украине родилось 104 905 детей
Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Украине родилось 104 905 детей
Фото: depositphotos.com

Министерство юстиции Украины 27 июля на своей странице в Facebook обнародовало самые популярные и самые редкие имена, которыми украинцы назвали детей, родившихся в первом полугодии 2022 года.

Чаще всего родители называли дочерей Аннами, Софиями, Мариями, Викториями, Анастасиями, Соломиями, Александрами и Полинами. 

В публикации отмечается, что после победы украинской группы Kalush Orchestra на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022" в Турине (Италия) с песней Stefania это женское имя также становится популярным

Самыми распространенными мужскими именами стали Артем, Александр, Максим, Богдан, Марк, Дмитрий и Михаил.

В Минюсте отметили, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину родители также называют детей именами, связанными с названием оружия, с помощью которого украинские защитники уничтожают российских оккупантов.

Так, после 24 февраля в Украине появились дети с именами Аделина-Джавелина, Джавелина, Артур-Байрактар, Ян-Джавелин, Миролюб, Миродар, Добромир.

Всего за первые шесть месяцев 2022 года в Украине родилось 104 905 детей.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/minjust.official/posts/pfbid02gqetyQ7FnprihmYA9iqLH3uPJpkTNzth3MuMf4vDNgpBoeZREvYysQVMGB6VeaVRl

Теги: Министерство юстиции, дети, украинцы, война России против Украины
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