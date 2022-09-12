"Чтобы помочь армии". Шоу "Голос країни" с Потапом, Поляковой, Вакарчуком и Дорофееваой возвращается в эфир на другом канале

"Голос країни" станет первым крупным вокальным проектом, который вернется на экраны после начала войны, – говорится в анонсе. – Любимый проект миллионов возвращается, чтобы напомнить о таланте украинской нации и песней поддержать моральный дух зрителей, а также помочь украинской армии, ведь в продолжении сезона будет и мощная благотворительная составляющая".

В эфире канала "1+1" 12 сентября ведущие шоу Юрий Горбунов и Катя Осадчая рассказали, что уже 2 октября во время эфира стартует благотворительный сбор в поддержку украинской армии.

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