Путин приказал олигархам и госучреждениям создавать ЧВК для "нового этапа" войны – Грозев

По его словам, Путин готовится к "новому этапу" войны в октябре.

"Он говорит, что это все [неудачи России на войне в Украине] из-за коррупции и некомпетентности в армии ("наемников обманули с их зарплатой"). Но, опять же, очень оптимистично говорит, что каждой государственной корпорации и олигарху предписано создать собственную ЧВК для "нового этапа [войны] в октябре", – написал Грозев.

Контекст:

Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.

12 сентября замминистра обороны Украины Анна Маляр отметила, что украинские военные деоккупировали около 6 тыс. км² территории страны.

Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль более 30 населенных пунктов.