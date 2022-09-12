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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Мы не верим россиянам и не будем им верить, кто бы ни возглавлял Кремль завтра". Резников рассказал, что будет делать Россия после смерти Путина

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Резников считает, что новый президент РФ прекратит войну с Украиной
Резников считает, что новый президент РФ прекратит войну с Украиной
Фото: ЕРА

Новый президент России, который придет на смену Владимиру Путину после его смерти или устранения, должен будет договариваться с основными мировыми игроками о снятии санкционных ограничений с РФ. Такое мнение в интервью "РБК-Украина", которое вышло 10 сентября, высказал министр обороны Украины Алексей Резников.

"Я думаю, что тот, кто возглавит правительство РФ, будет как раз искать возможность вытащить свою страну из той пропасти, в которую она летит сегодня, они просто этого еще не все осознали до конца. А для того чтобы хотя бы остановить это падение – они минимум на 10–15 лет в минус ушли по экономике, по всему, – чтобы не шмякнуться достаточно больно, они будут искать варианты снятия определенных санкционных ограничений. И для этого им нужно будет садиться и договариваться с основными игроками мира. А основные игроки как раз и будут теми партнерами, законодателями моды, сейчас модно не любить РФ, модно делать для них какие-либо ограничения, и эта мода будет продолжаться", – сказал Резников.

Он считает, что с новым руководством россияне прекратят военные действия в Украине.

"Они перестанут вести эту войну основной массой, будут некоторые попытки, желания реванша, от каких-то военных, но это постепенно сойдет на нет", – заявил Резников.

В то же время он подчеркнул, что "наличие России рядом и есть проблема", поэтому Украина должна подумать о новой "архитектуре безопасности".

"Мы не верим россиянам и не будем им верить, кто бы ни возглавлял Кремль завтра. Поэтому единственная вещь, которая может сбалансировать это неверие (а это на поколения, наши с вами правнуки будут помнить, кто такие россияне и не будут им верить), – это архитектура безопасности, гарантированная серьезными партнерами: Великобритания, США, страны Евросоюза, Турция. Такая система архитектуры безопасности, в которую мы с вами поверим, в отличие от Будапештского меморандума", – сказал Резников.

Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.

В апреле 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, Турция, Великобритания, смерть, санкции, война, экономика, военные, оборона, Алексей Резников, война России против Украины, президент, правительство РФ, безопасность, Евросоюз, интервью, россияне
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