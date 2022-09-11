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Пугачев о гибели известных российских бизнесменов и топ-менеджеров: Эти люди осуществляли трансакции в адрес Путина. Он таким образом зачищает концы

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Серия смертей российских топ-менеджеров может быть связана с тем, что Путин "зачищает концы", полагает Пугачев
Серия смертей российских топ-менеджеров может быть связана с тем, что Путин "зачищает концы", полагает Пугачев
Фото: EPA

Серия смертей российских топ-менеджеров крупнейших российских корпораций при подозрительных обстоятельствах может быть связана с "зачисткой" людей, которые выводили средства со счетов российских государственных компаний в пользу президента России Владимира Путина. Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

"Просто череда убийств людей, которые занимались, там, трансакциями... Это важно. Банк, там, ВТБ и так далее. Это очень много людей важных, высокого уровня. Я извиняюсь, это бывший первый вице-президент, а ныне председатель совета директоров "Лукойла" [Равиль Маганов]. Вы представляете уровень людей, которые курят где попало и падают из окон или вообще рубят свои семьи?" – задается вопросом бывший друг российского лидера.

Пугачев убежден, что смерти топ-менеджеров связаны с тем, что эти люди участвовали в осуществлении трансакций в адрес Путина с государственных счетов.

По его словам, в этом случае не приходится говорить о существовании таких схем, как о домыслах и предположениях, поскольку "это очевидно, это все знают".

Экс-банкир согласен с версией, что "Путин таким образом зачищает концы" и происходит ликвидация "крайних людей", причастных к "отмыванию" денег для президента РФ.

"Никто не может гарантировать, что они когда-то не прибегут в какие-то разведки и не сдадут свои флешки с этими трансакциями. Вот и все. Ну представьте: сегодня где-то выпуливается флешка, где, там, на полтриллиона трансакции за последние 20 лет на офшоры в пользу Путина. Это вам не Panama Papers..." – заявил бывший российский банкир.

Он убежден, что речь идет именно о таком порядке цифр, поскольку деньги к Путину стекаются от самых крупных российских корпораций.

"Вы представляете "Газпром" и его обороты? Представляете "Роснефть", "Лукойл" – все, что угодно? 10 топ-компаний. Там, ВТБ. Представьте их уровень финансовых возможностей. Ну конечно. Это не миллиард долларов, это не виолончелист [друг Путина Сергей} Ролдугин. Понимаете? Это просто структура компаний по всему миру", – говорит Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".

18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.

21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.

В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".

4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.

В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.

1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Газпром, Россия, Владимир Путин, Украина, убийство, банки, бизнес, ФСБ, Роснефть, Лукойл, ВТБ, Новатэк, Газпромбанк, деньги, Сергей Пугачев, финансы, Panama papers, интервью, бизнесмен
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