Пугачев о гибели известных российских бизнесменов и топ-менеджеров: Эти люди осуществляли трансакции в адрес Путина. Он таким образом зачищает концы

"Просто череда убийств людей, которые занимались, там, трансакциями... Это важно. Банк, там, ВТБ и так далее. Это очень много людей важных, высокого уровня. Я извиняюсь, это бывший первый вице-президент, а ныне председатель совета директоров "Лукойла" [Равиль Маганов]. Вы представляете уровень людей, которые курят где попало и падают из окон или вообще рубят свои семьи?" – задается вопросом бывший друг российского лидера.
Пугачев убежден, что смерти топ-менеджеров связаны с тем, что эти люди участвовали в осуществлении трансакций в адрес Путина с государственных счетов.
По его словам, в этом случае не приходится говорить о существовании таких схем, как о домыслах и предположениях, поскольку "это очевидно, это все знают".
Экс-банкир согласен с версией, что "Путин таким образом зачищает концы" и происходит ликвидация "крайних людей", причастных к "отмыванию" денег для президента РФ.
"Никто не может гарантировать, что они когда-то не прибегут в какие-то разведки и не сдадут свои флешки с этими трансакциями. Вот и все. Ну представьте: сегодня где-то выпуливается флешка, где, там, на полтриллиона трансакции за последние 20 лет на офшоры в пользу Путина. Это вам не Panama Papers..." – заявил бывший российский банкир.
Он убежден, что речь идет именно о таком порядке цифр, поскольку деньги к Путину стекаются от самых крупных российских корпораций.
"Вы представляете "Газпром" и его обороты? Представляете "Роснефть", "Лукойл" – все, что угодно? 10 топ-компаний. Там, ВТБ. Представьте их уровень финансовых возможностей. Ну конечно. Это не миллиард долларов, это не виолончелист [друг Путина Сергей} Ролдугин. Понимаете? Это просто структура компаний по всему миру", – говорит Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
С начала года в СМИ стали появляться сообщения о смертях российских бизнесменов при подозрительных обстоятельствах. 30 января в частном доме поселка Ленинский Ленинградской области нашли мертвым 60-летнего Леонида Шульмана, главу транспортной службы "Газпром инвест".
18 апреля в Москве нашли мертвыми бывшего вице-президента "Газпромбанка" Владислава Аваева, его жену и дочь. По данным ТАСС, следствие считает, что Аваев застрелил своих родных, а потом покончил с собой.
21 апреля на вилле в испанском городе Льорет-де-Мар нашли мертвой семью 55-летнего Сергея Протосени, топ-менеджера крупнейшей в РФ частной компании по добыче газа "Новатэк", сообщал телеканал Telecinco.
В мае погиб бывший топ-менеджер нефтяной компании "Лукойл" Александр Субботин. СМИ писали, что он умер после "антипохмельного сеанса с шаманами".
4 июля в элитном коттеджном поселке "Морские террасы" в Ленинградской области России нашли мертвым учредителя транспортно-логистической компании, работавшей подрядчиком "Газпрома", Юрия Воронова.
В середине июля стало известно о смерти руководителя профкома "Лукойл – Волгограднефтепереработка" Владимира Вдовина, писало издание "Блокнот". По данным СМИ, мужчина погиб от огнестрельного ранения.
1 сентября телеканал РЕН ТВ, ссылаясь на источники, сообщил, что председатель совета директоров нефтяной компании "Лукойл" Равиль Маганов выпал из окна Центральной клинической больницы в Москве и погиб. По данным канала, 67-летний нефтяник проходил лечение в отделении, располагавшемся на шестом этаже.