Пугачев о гибели известных российских бизнесменов и топ-менеджеров: Эти люди осуществляли трансакции в адрес Путина. Он таким образом зачищает концы

Серия смертей российских топ-менеджеров может быть связана с тем, что Путин "зачищает концы", полагает Пугачев Фото: EPA

"Просто череда убийств людей, которые занимались, там, трансакциями... Это важно. Банк, там, ВТБ и так далее. Это очень много людей важных, высокого уровня. Я извиняюсь, это бывший первый вице-президент, а ныне председатель совета директоров "Лукойла" [Равиль Маганов]. Вы представляете уровень людей, которые курят где попало и падают из окон или вообще рубят свои семьи?" – задается вопросом бывший друг российского лидера.

Пугачев убежден, что смерти топ-менеджеров связаны с тем, что эти люди участвовали в осуществлении трансакций в адрес Путина с государственных счетов.

По его словам, в этом случае не приходится говорить о существовании таких схем, как о домыслах и предположениях, поскольку "это очевидно, это все знают".

Экс-банкир согласен с версией, что "Путин таким образом зачищает концы" и происходит ликвидация "крайних людей", причастных к "отмыванию" денег для президента РФ.

"Никто не может гарантировать, что они когда-то не прибегут в какие-то разведки и не сдадут свои флешки с этими трансакциями. Вот и все. Ну представьте: сегодня где-то выпуливается флешка, где, там, на полтриллиона трансакции за последние 20 лет на офшоры в пользу Путина. Это вам не Panama Papers..." – заявил бывший российский банкир.

Он убежден, что речь идет именно о таком порядке цифр, поскольку деньги к Путину стекаются от самых крупных российских корпораций.

"Вы представляете "Газпром" и его обороты? Представляете "Роснефть", "Лукойл" – все, что угодно? 10 топ-компаний. Там, ВТБ. Представьте их уровень финансовых возможностей. Ну конечно. Это не миллиард долларов, это не виолончелист [друг Путина Сергей} Ролдугин. Понимаете? Это просто структура компаний по всему миру", – говорит Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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