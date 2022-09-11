Пугачев: Зеленский – совершенно объединяющий всех президент. Не только украинцев. Запад в него по-настоящему поверил

По его словам, на Зеленском "все держится", поэтому его возможная ликвидация российскими оккупантами стала бы "чем-то трагическим".

"Это очень важный момент. Он совершенно такой... объединяющий всех президент. И не только украинцев, но и весь Запад. То есть вот просто не дай бог. Тяжело представить, но представьте, что его... Это вопрос роли личности в истории. Это и Путин – личность. Ну, такая – в совершенно негативном ключе. И Зеленский, который пришел... И тут еще очень важный момент, что Запад поверил в него. Понимаете? По-настоящему поверил. То есть Запад понимает, что это такая третья мировая война в каком-то смысле, но по итогам войны вот этот раздел влияния в Европе как минимум будет зависеть от Украины", – подчеркнул Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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