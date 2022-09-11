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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Зеленский – совершенно объединяющий всех президент. Не только украинцев. Запад в него по-настоящему поверил

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По мнению Пугачева, на Зеленском (на фото) "все держится"
По мнению Пугачева, на Зеленском (на фото) "все держится"
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский после полномасштабного вторжения РФ стал фигурой, которая объединила многих людей как в Украине, так и в других странах. Об этом живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

По его словам, на Зеленском "все держится", поэтому его возможная ликвидация российскими оккупантами стала бы "чем-то трагическим".

"Это очень важный момент. Он совершенно такой... объединяющий всех президент. И не только украинцев, но и весь Запад. То есть вот просто не дай бог. Тяжело представить, но представьте, что его... Это вопрос роли личности в истории. Это и Путин – личность. Ну, такая – в совершенно негативном ключе. И Зеленский, который пришел... И тут еще очень важный момент, что Запад поверил в него. Понимаете? По-настоящему поверил. То есть Запад понимает, что это такая третья мировая война в каком-то смысле, но по итогам войны вот этот раздел влияния в Европе как минимум будет зависеть от Украины", – подчеркнул Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

The Times 4 марта писала, что на Зеленского в течение недели трижды покушались отряды убийц, но потерпели неудачу.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк говорил в интервью "Украинской правде", которое вышло 9 марта, что попыток покушения на Зеленского, по его оценке, было больше 10.

20 марта ГУР Минобороны Украины сообщило, что в Украину начали прибывать дежурные группы боевиков, связанных с владельцем ЧВК "Лига" ("Вагнер") Евгением Пригожиным (его называют "кремлевским поваром" и близким к президенту РФ Владимиру Путину человеком). По данным разведки, ключевые "мишени" наемников – Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

В Кремле отрицают, что планировали убийство президента Украины.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Украина, Владимир Зеленский, война России против Украины, Сергей Пугачев
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