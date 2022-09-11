Пугачев: Я в Россию не верю в принципе. Единственная страна, которая после развала СССР не воспользовалась дарами свободы, – это Россия

Никто из представителей команды Путина, причастных к войне РФ против Украины, не станет его преемником на посту президента России, говорит бизнесмен. Кадровым резервом он называет лиц из "второго эшелона" – это люди, "которые в меньшей степени, но как-то все равно где-то такие сателлиты, которые вращаются вокруг этой действующей власти или даже входят в эту власть на уровне министров, замминистра". Однако они не удержат власть надолго и должны будут объявить досрочные выборы, считает Пугачев.

"Следующая итерация – третья, на мой взгляд, – она уже покажет и надолго определит этот вектор. Но мое личное мнение – я в Россию не верю в принципе. Потому что тот же Михаил Сергеевич Горбачев, которого похоронили, – он для России сделал очень много. Еще раз: не важно, по собственной воле или так случилось, но просто дал свободу другим государствам. И мы же можем сравнить. Советский Союз – это одна страна. Можно сравнить Украину, можно сравнить Прибалтику, можем сравнить Казахстан. Мы можем кого угодно сравнить с Россией. Единственная страна после развала Советского Союза, которая не воспользовалась этими дарами, – Россия. Она не воспользовалась тем, что ей подарили свободу, деньги – все, что вы хотите", – добавил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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