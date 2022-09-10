Пугачев: Российское и натовское оружие – вообще несравнимые вещи. Российская армия – это армия первого поколения, а американская, натовская армия – пятого поколения

Пугачев: Говорят, что советская армия – типа третьего поколения, а американская – пятого. Но я скажу, что армия в России – первого поколения Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Он отметил, что изначально как российская, так и украинская армия – это "армии старого поколения".

"То есть все-таки это такие псевдосоветские армии, которые привыкли воевать, как воевали во Вторую мировую войну. Но, как я понял, в текущем моменте украинская армия и многие руководители армии – командиры и так далее – прошли обучение в натовских всяких академиях и так далее. То есть все-таки эта армия по тактике, стратегии и по пониманию ведения боя, несомненно, отличается", – сказал Пугачев.

Самым важным фактором он назвал поставки Украине западного вооружения.

"Это ключевой момент. Потому что единственное, чего не хватало украинской армии, – это вооружения, боеприпасов и так далее. На сегодняшний день это все лучше и лучше. И авансом можно сказать, что в ближайшее время будет еще лучше", – сказал он.

Гордон уточнил, намного ли, по мнению Пугачева, "натовское" оружие сильнее российского.

"Ну несомненно. Это другое поколение. Тут что касается ствольной артиллерии... Это то, что важно в сегодняшней войне: дальность и точность. Это нельзя сравнивать просто. Это вообще несравнимые вещи. Есть такое разделение на, допустим, пятое поколение и так далее. Говорят, что советская армия – типа третьего поколения, а американская – пятого. Но я скажу, что та армия, которая в России, – она первого поколения. Если говорить о Второй мировой войне. А, собственно, американская и вообще западная, натовская армия – она, да, она пятого поколения", – пояснил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube