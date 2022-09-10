Пугачев: Российское и натовское оружие – вообще несравнимые вещи. Российская армия – это армия первого поколения, а американская, натовская армия – пятого поколения

Он отметил, что изначально как российская, так и украинская армия – это "армии старого поколения".
"То есть все-таки это такие псевдосоветские армии, которые привыкли воевать, как воевали во Вторую мировую войну. Но, как я понял, в текущем моменте украинская армия и многие руководители армии – командиры и так далее – прошли обучение в натовских всяких академиях и так далее. То есть все-таки эта армия по тактике, стратегии и по пониманию ведения боя, несомненно, отличается", – сказал Пугачев.
Самым важным фактором он назвал поставки Украине западного вооружения.
"Это ключевой момент. Потому что единственное, чего не хватало украинской армии, – это вооружения, боеприпасов и так далее. На сегодняшний день это все лучше и лучше. И авансом можно сказать, что в ближайшее время будет еще лучше", – сказал он.
Гордон уточнил, намного ли, по мнению Пугачева, "натовское" оружие сильнее российского.
"Ну несомненно. Это другое поколение. Тут что касается ствольной артиллерии... Это то, что важно в сегодняшней войне: дальность и точность. Это нельзя сравнивать просто. Это вообще несравнимые вещи. Есть такое разделение на, допустим, пятое поколение и так далее. Говорят, что советская армия – типа третьего поколения, а американская – пятого. Но я скажу, что та армия, которая в России, – она первого поколения. Если говорить о Второй мировой войне. А, собственно, американская и вообще западная, натовская армия – она, да, она пятого поколения", – пояснил Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам президента США Джо Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
Только США с начала вторжения выделили Украине более $14,5 млрд помощи в сфере безопасности, сообщали в Пентагоне 8 сентября.