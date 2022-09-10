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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Пентагоне считают, что Украина "творчески" использует западное оружие в продвижении на Херсон

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Военные чиновники США впервые назвали операцию в Херсонской области контрнаступлением
Военные чиновники США впервые назвали операцию в Херсонской области контрнаступлением
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Украинское контрнаступление, начавшееся 1 сентября в Херсонской области, показало, что украинцы "творчески" интегрируют военный потенциал, предоставленный США и другими союзниками. Об этом 9 сентября заявила заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер, сообщает CNN.

По ее словам, Пентагон внимательно следит за ходом контрнаступления.

"Я думаю, что мы уже видим некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние два дня", – сказала она.

В то же время она отметила, что "русские – это грозный противник".

"Впереди, я думаю, долгая битва", – добавила Бейкер.

CNN отмечает, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию контрнаступлением. Раньше министр обороны США Ллойда Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, оценивая боевые действия на южном участке фронта, избегали такой формулировки.

Ранее Остин во время пресс-конференции в Праге назвал "вдохновляющим" успех Вооруженных сил Украины под Харьковом и Херсоном.

Контекст:

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.

Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.

Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.

Теги: США, Украина, Херсон, Пентагон, ВСУ, война России против Украины
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