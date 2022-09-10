В Пентагоне считают, что Украина "творчески" использует западное оружие в продвижении на Херсон

По ее словам, Пентагон внимательно следит за ходом контрнаступления.
"Я думаю, что мы уже видим некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние два дня", – сказала она.
В то же время она отметила, что "русские – это грозный противник".
"Впереди, я думаю, долгая битва", – добавила Бейкер.
CNN отмечает, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию контрнаступлением. Раньше министр обороны США Ллойда Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, оценивая боевые действия на южном участке фронта, избегали такой формулировки.
Ранее Остин во время пресс-конференции в Праге назвал "вдохновляющим" успех Вооруженных сил Украины под Харьковом и Херсоном.
Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк 29 августа сообщила, что ВСУ на юге Украины начали наступательные действия по многим направлениям. После этого, 4 сентября, стало известно об освобождении поселка Высокополье в Херсонской области.
Как отмечает Reuters, наступление на юге Украины обсуждалось несколько недель, но подробности о происходящем там "скудны". Наступление в Харьковской области агентство называет "неожиданным", но подчеркивает, что именно там Украина достигла некоторых из наиболее значительных успехов.
Так, 8 сентября президент Украины Владимир Зеленский официально сообщил об освобождении силами обороны Украины от российских оккупантов Балаклеи Харьковской области. Всего, по словам Зеленского, с 1 сентября ВСУ освободили более 1 тыс. км² территории Украины.