В Пентагоне считают, что Украина "творчески" использует западное оружие в продвижении на Херсон

По ее словам, Пентагон внимательно следит за ходом контрнаступления.

"Я думаю, что мы уже видим некоторые обнадеживающие признаки, особенно в последние два дня", – сказала она.

В то же время она отметила, что "русские – это грозный противник".

"Впереди, я думаю, долгая битва", – добавила Бейкер.

CNN отмечает, что это первый раз, когда Пентагон назвал украинскую операцию контрнаступлением. Раньше министр обороны США Ллойда Остин и председатель Объединенного комитета начальников штабов генерала Марк Милли, оценивая боевые действия на южном участке фронта, избегали такой формулировки.

Ранее Остин во время пресс-конференции в Праге назвал "вдохновляющим" успех Вооруженных сил Украины под Харьковом и Херсоном.