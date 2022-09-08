Пентагон разрабатывает план поддержки Украины в долгосрочной перспективе – CNN

Как говорится в статье, процесс находится на ранней стадии. Военные хотят продумать поддержку как до конца войны, которая, по их мнению, еще "будет длинной", так и на ближайшие пять лет после ее окончания.
Источник CNN заявил, что анализ проводится совместно с украинцами, и если он будет одобрен президентом США Джо Байденом, это "может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки с США". Собеседник добавил, что в плане будет "четкая дорожная карта", показывающая, как, по мнению США, Украине следует развивать свои Вооруженные силы.
Анализ будет готов в течение месяца-двух, отметили собеседники телеканала. Точка зрения Украины будет иметь решающее значение для конечного результата, рассказал один из чиновников минобороны. В частности, Украина должна ответить на вопрос, "чего она хочет", добавил он.
Военные США дадут ВСУ рекомендации по вооружению и обучению, в зависимости от военной стратегии, одобренной Украиной. План будет предусматривать сотрудничество США и союзников с Украиной "на долгие годы", а также многолетние контракты на поставки оружия, "которые могут быть изначально заключены до окончания срока Байдена".
После полномасштабного военного вторжения России в Украину 24 февраля страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции. По словам Байдена, к концу июня более 50 государств взяли обязательства по поддержке Украины.
С момента прихода к власти администрации Байдена США выделили Украине около $13 млрд помощи. Также в США приняли закон о ленд-лизе для Украины. В нем сказано, что президент США может разрешать правительству одалживать или давать в аренду средства защиты Украине и другим странами Восточной Европы, "затронутым вторжением Российской Федерации в Украину", чтобы помочь укрепить обороноспособность этих стран и защитить их гражданское население от возможного вторжения или продолжающейся агрессии со стороны России.