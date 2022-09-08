Пентагон разрабатывает план поддержки Украины в долгосрочной перспективе – CNN

Как говорится в статье, процесс находится на ранней стадии. Военные хотят продумать поддержку как до конца войны, которая, по их мнению, еще "будет длинной", так и на ближайшие пять лет после ее окончания.

Источник CNN заявил, что анализ проводится совместно с украинцами, и если он будет одобрен президентом США Джо Байденом, это "может привести к многолетним продажам оружия и созданию долгосрочной программы военной подготовки с США". Собеседник добавил, что в плане будет "четкая дорожная карта", показывающая, как, по мнению США, Украине следует развивать свои Вооруженные силы.

Анализ будет готов в течение месяца-двух, отметили собеседники телеканала. Точка зрения Украины будет иметь решающее значение для конечного результата, рассказал один из чиновников минобороны. В частности, Украина должна ответить на вопрос, "чего она хочет", добавил он.

Военные США дадут ВСУ рекомендации по вооружению и обучению, в зависимости от военной стратегии, одобренной Украиной. План будет предусматривать сотрудничество США и союзников с Украиной "на долгие годы", а также многолетние контракты на поставки оружия, "которые могут быть изначально заключены до окончания срока Байдена".