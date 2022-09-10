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Пугачев: Был момент, когда Путин своих дочерей двигал. Он никому не верит и думал, что дочери не продадут. Но сейчас он никого никуда не двигает

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Пугачев: Сейчас Путин никого не двигает никуда, а был момент, когда я это явно видел
Пугачев: Сейчас Путин никого не двигает никуда, а был момент, когда я это явно видел
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Президент России Владимир Путин никому не верит, но считает, что дочери его "не продадут". Об этом живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

В ходе разговора о возможном преемнике журналист предположил, что Путин "двигает своих дочерей".

"В данный момент нет. А до этого – да, я думал, что... Сейчас он никого не двигает никуда, а был момент, когда я это явно видел. И я понимаю почему. Для меня это не загадка. То есть [глава "Роснефти" Игорь] Сечин, [глава Росгвардии Виктор] Золотов, [министр обороны РФ Сергей] Шойгу, [секретарь Совета безопасности РФ Николай] Патрушев и другие – все про них понятно. Во-первых, возраст. Во-вторых, Путин никому не верит. И так сложилось, что да, дочери – вроде как бы не продадут. И поэтому была такая попытка", – отреагировал Пугачев.

По его мнению, Путин пытался "скопировать" экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева. 

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Путин скрывает информацию о личной жизни. Известно, что от первого брака с Людмилой Шкребневой у него есть две дочери – Мария (1985 года рождения) и Катерина (1986-го). По данным российских СМИ, сейчас они используют фамилии Воронцова и Тихонова. Жизнь дочерей Путина, как отмечает Bloomberg, "окутана тайной" – Кремль никогда не публиковал их фотографии во взрослом возрасте, в официальной биографии российского президента указаны лишь имена и даты рождения женщин.

Российские и западные таблоиды писали, что Путин состоит в отношениях с российской гимнасткой Алиной Кабаевой и что у них якобы есть четверо детей, она находится под санкциями США как лицо, которое "имеет тесные отношения с Путиным". Бывший депутат Госдумы РФ, бизнесмен Илья Пономарев утверждает, что Кабаеву и Путина не связывают личные отношения

Кроме того, в 2020 году российские СМИ сообщили, что у Путина есть внебрачная дочь Елизавета, которая родилась в 2003 году (Путин и Шкребнева официально объявили о разводе в 2013-м). Мать девочки – жительница Санкт-Петербурга Светлана Кривоногих, которая является миноритарным акционером банка "Россия".

В 2016-м президент РФ на очередной вопрос о личной жизни ответил: "Может быть, когда-нибудь я смогу удовлетворить ваше любопытство. Я, честно говоря, не знаю, как бы это не повлияло на курсовую разницу или цены на нефть".

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Нурсултан Назарбаев, Сергей Пугачев, Катерина Тихонова, Виктор Золотов, Мария Воронцова
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