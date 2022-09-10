Пугачев: Из команды Путина, которая себя замарала кровавой войной, преемником никто не станет

Пугачев говорил в начале июня, что Путина (на фото) на посту президента РФ в будущем может заменить Патрушев Фото: EPA

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Гордон спросил Пугачева, каков круг людей может претендовать на высшую власть в России в том случае, если Путина "завтра нет".

"У меня есть некоторый такой опыт: в каком-то смысле позитивный. В моем смысле. В том смысле, что, за что я брался, все было успешно. И с выборами [первого президента России Бориса] Ельцина, и с выборами Путина и так далее. Поэтому, как мне кажется, из команды, которая себя замарала кровавой войной, в эти преемники никто не войдет", – ответил бывший банкир.

Второй эшелон, по мнению Пугачева, – это люди, "которые в меньшей степени, но как-то все равно где-то такие сателлиты, которые вращаются вокруг этой действующей власти или даже входят в эту власть на уровне министров, замминистра".

"Вот это скорее будущий кадровый резерв. К сожалению, это не [российский оппозиционер Алексей] Навальный из тюрьмы. Но эти люди не удержат власть долго. Им придется объявлять досрочные выборы сразу после", – резюмировал бывший друг Путина.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube