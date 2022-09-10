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Пугачев: Из команды Путина, которая себя замарала кровавой войной, преемником никто не станет

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Пугачев говорил в начале июня, что Путина (на фото) на посту президента РФ в будущем может заменить Патрушев
Пугачев говорил в начале июня, что Путина (на фото) на посту президента РФ в будущем может заменить Патрушев
Фото: EPA

Никто из представителей команды Владимира Путина, причастных к войне РФ против Украины, не станет его преемником на посту президента России.

Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Гордон спросил Пугачева, каков круг людей может претендовать на высшую власть в России в том случае, если Путина "завтра нет".

"У меня есть некоторый такой опыт: в каком-то смысле позитивный. В моем смысле. В том смысле, что, за что я брался, все было успешно. И с выборами [первого президента России Бориса] Ельцина, и с выборами Путина и так далее. Поэтому, как мне кажется, из команды, которая себя замарала кровавой войной, в эти преемники никто не войдет", – ответил бывший банкир.

Второй эшелон, по мнению Пугачева, – это люди, "которые в меньшей степени, но как-то все равно где-то такие сателлиты, которые вращаются вокруг этой действующей власти или даже входят в эту власть на уровне министров, замминистра".

"Вот это скорее будущий кадровый резерв. К сожалению, это не [российский оппозиционер Алексей] Навальный из тюрьмы. Но эти люди не удержат власть долго. Им придется объявлять досрочные выборы сразу после", – резюмировал бывший друг Путина.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.

В апреле 2022 года агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Путин принимал решение о вторжение в Украину в кругу небольшого числа "ястребов", куда входят Патрушев, министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба Валерий Герасимов.

Пугачев говорил в начале июня, что Патрушев в будущем может заменить Путина на посту президента.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Украина, Кремль, война России против Украины, Сергей Пугачев, президент, интервью, преемник
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