Пугачев: Команда Путина, а я знаю каждого лично, пришла заработать денег – и куда-нибудь свалить. Идеи строить псевдосоветский союз точно ни у кого не было

Пугачев подчеркнул, что в России давно основной идеей и мечтой было "накопить денег, украсть денег, заработать денег" – и уехать куда-нибудь на Запад.
"Пожить, пожить, да. И типа "вот мы не жили – ну хоть дети поживут, внуки". И оно никуда не делось в том смысле, что вы же не можете резко повернуть, несмотря на то, что происходит эта история в мире: там, визы, санкции и так далее. Просто если вы нацелились на это... Вы представьте: команда Путина... А я знаю просто персонально каждого лично. Они пришли с расчетом максимум на четыре года. Вот именно с этой целью: заработать денег – и куда-нибудь свалить", – сказал Пугачев.
По его словам, в этом смысле чиновники Санкт-Петербурга, где Путин начинал политическую карьеру, ничем не отличаются от, к примеру, нижегородских.
"Поэтому это надо понимать: что люди, которые упражнялись, там, кто-то шесть лет, а кто-то, условно говоря, 10 – с 90-го по 2000-й, – они просто пришли реально денег заработать и куда-нибудь сняться. У кого-то уже были какие-то, там, покупки, но вот идеи 20 лет строить империю – а тем более какой-то псевдосоветский союз – точно ни у кого не было", – уверен бизнесмен.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.
В 2020 году бывший советник Путина, российский экономист Андрей Илларионов говорил, что в ближайший круг президента РФ входят шесть человек: Патрушев, директор ФСБ РФ Александр Бортников, бывший руководитель администрации президента РФ Сергей Иванов, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, бизнесмен, основной акционер банка "Россия" Юрий Ковальчук и глава администрации президента Антон Вайно.