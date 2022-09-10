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Московские депутаты вслед за петербургскими призвали Путина уйти в отставку

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В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами
В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами
Скрин: Муниципальный округ Ломоносовский / YouTube

Группа депутатов муниципального совета Ломоносовского района Москвы обратилась к президенту России Владимиру Путину с призывом сложить полномочия главы государства. Видеозапись заседания, которое прошло 8 сентября, опубликована на сайте района.

Председательствующий Тимофей Николаев, автор обращения, зачитал его четырем присутствующим депутатам. Из дальнейшего обсуждения понятно, что обращение приурочено к 11 сентября, когда в РФ проходит день всеобщего голосования и будет избран новый состав депутатского корпуса. В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами.

"Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперед ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк", – говорится в документе.

Обращаясь к Путину, депутаты отмечают, что риторика, которую используют он и его подчиненные на протяжении длительного времени, была "пронизана нетерпимостью и агрессией". В конечном итоге это отбросило РФ в эпоху холодной войны.

"Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием. В связи с вышеизложенным просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", – сказано в тексте.

За то, чтобы принять обращение, направить его лично Путину и разместить на сайте района, высказались сам Николаев и еще двое – Гордей Нефедов и Ольга Штацкая. Владимир Калинин и Кирилл Чиркин во время голосования воздержались. Председательствующий указал, что еще трое депутатов покинули заседание, узнав, какая тема заявлена для обсуждения.

Контекст:

7 сентября совет муниципального образования  "Смольнинское"  в Санкт-Петербурге (Россия) призвал депутатов Государственной думы выдвинуть Путину  обвинение в госизмене для решения от должности. В обращении к Госдуме сказано, что "в СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект".

"Настоящее время" сообщает, что после этого на поддержавших призыв депутатов Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву были составлены протоколы о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).

Теги: Россия, Владимир Путин, выборы, Москва, депутаты, Госдума, война России против Украины, обращение
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