Московские депутаты вслед за петербургскими призвали Путина уйти в отставку

В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами Скрин: Муниципальный округ Ломоносовский / YouTube

Председательствующий Тимофей Николаев, автор обращения, зачитал его четырем присутствующим депутатам. Из дальнейшего обсуждения понятно, что обращение приурочено к 11 сентября, когда в РФ проходит день всеобщего голосования и будет избран новый состав депутатского корпуса. В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами.

"Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперед ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк", – говорится в документе.

Обращаясь к Путину, депутаты отмечают, что риторика, которую используют он и его подчиненные на протяжении длительного времени, была "пронизана нетерпимостью и агрессией". В конечном итоге это отбросило РФ в эпоху холодной войны.

"Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием. В связи с вышеизложенным просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", – сказано в тексте.

За то, чтобы принять обращение, направить его лично Путину и разместить на сайте района, высказались сам Николаев и еще двое – Гордей Нефедов и Ольга Штацкая. Владимир Калинин и Кирилл Чиркин во время голосования воздержались. Председательствующий указал, что еще трое депутатов покинули заседание, узнав, какая тема заявлена для обсуждения.