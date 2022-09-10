Московские депутаты вслед за петербургскими призвали Путина уйти в отставку

Председательствующий Тимофей Николаев, автор обращения, зачитал его четырем присутствующим депутатам. Из дальнейшего обсуждения понятно, что обращение приурочено к 11 сентября, когда в РФ проходит день всеобщего голосования и будет избран новый состав депутатского корпуса. В обращении сказано, что "настало время уступить места свежим людям", с новыми идеями и силами.
"Исследования показывают, что в странах с регулярной сменяемостью власти люди в среднем живут лучше и дольше, нежели в тех, в которых лидер уходит с поста только вперед ногами. У вас были хорошие реформы в первом и частично втором сроке, но после этого все пошло как-то наперекосяк", – говорится в документе.
Обращаясь к Путину, депутаты отмечают, что риторика, которую используют он и его подчиненные на протяжении длительного времени, была "пронизана нетерпимостью и агрессией". В конечном итоге это отбросило РФ в эпоху холодной войны.
"Россию опять начали бояться и ненавидеть, мы снова грозим всему миру ядерным оружием. В связи с вышеизложенным просим: освободить себя от занимаемой должности в связи с тем, что ваши взгляды, ваша модель управления безнадежно устарели и препятствуют развитию России и ее человеческого потенциала", – сказано в тексте.
За то, чтобы принять обращение, направить его лично Путину и разместить на сайте района, высказались сам Николаев и еще двое – Гордей Нефедов и Ольга Штацкая. Владимир Калинин и Кирилл Чиркин во время голосования воздержались. Председательствующий указал, что еще трое депутатов покинули заседание, узнав, какая тема заявлена для обсуждения.
7 сентября совет муниципального образования "Смольнинское" в Санкт-Петербурге (Россия) призвал депутатов Государственной думы выдвинуть Путину обвинение в госизмене для решения от должности. В обращении к Госдуме сказано, что "в СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект".
"Настоящее время" сообщает, что после этого на поддержавших призыв депутатов Дмитрия Палюгу, Никиту Юферева, Дмитрия Балтрукова, Ивана Чеботаря и Анну Киселеву были составлены протоколы о "дискредитации" российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП).