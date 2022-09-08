Муниципальные депутаты Петербурга требуют от Госдумы обвинить Путина в госизмене из-за войны в Украине

По словам Палюги, его предложение поддержали большинство присутствующих депутатов "Смольнинского", однако их точное количество Палюга не уточнил.

В своем Twitter он выложил решения и обращения, которые планирует направить депутатам Госдумы.

"В СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект", — написал Палюга.

"Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности", — сказано в обращении.

* Совет МО Смольнинское принял решение обратиться к депутатам Госдумы с предложением выдвинуть обвинение в госизмене против президента Путина для отрешения его от должности



Решение поддержало большинство присутствующих депутатов pic.twitter.com/WMg1areX52 — Дмитрий Палюга (@dmitry_palyuga) September 7, 2022