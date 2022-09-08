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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Муниципальные депутаты Петербурга требуют от Госдумы обвинить Путина в госизмене из-за войны в Украине

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Фото: ЕРА

Совет муниципального образования "Смольнинское" в Санкт-Петербурге призывает депутатов российской Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против президента России Владимира Путина для отрешения его от должности. Об этом 7 сентября сообщил депутат "Смольнинского" Дмитрий Палюга в Twitter.

По словам Палюги, его предложение поддержали большинство присутствующих депутатов "Смольнинского", однако их точное количество Палюга не уточнил.

В своем Twitter он выложил решения и обращения, которые планирует направить депутатам Госдумы.

"В СВО [специальной военной операции] уничтожаются боеспособные подразделения армии РФ, гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане; страдает экономика России; [...] блок НАТО расширяется на восток; [...] одной из целей СВО была объявлена демилитаризация Украины, однако достигнут обратный эффект", — написал Палюга.

"Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности", — сказано в обращении.

Контекст:

Вскоре после вторжения России в Украину депутаты МО "Смольнинское" направили Владимиру Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку. Также они хотели провести в Петербурге антивоенный митинг, но власти города отказались его согласовать.

Теги: Россия, Украина, война, Санкт-Петербург, депутаты, Госдума, госизмена, демилитаризация, война России против Украины, обвинение, президент, безопасность, обращение, власти
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