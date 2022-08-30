Для использования замороженных средств России на восстановление Украины нужен план – депутат Европарламента

"У нашей [европарламентской] группы, Европейской народной партии, есть публичная позиция. [...] Мы считаем, что должна быть создана определенная система для использования таких средств, они не должны быть просто переведены в украинский бюджет. Нужен план, систематический подход, некий договор между государствами, который решит, как и какие ресурсы должны быть использованы, в том числе замороженные российские активы", – сказала она.
Юкнявичене отметила, что замороженные российские активы включены их европарламентской группой в перечень средств, которые будут использованы в рамках так называемого плана Маршалла для Украины.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.
На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.
Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.
30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины после российского вторжения необходимо будет как минимум $600–800 млрд.