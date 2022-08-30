Для использования замороженных средств России на восстановление Украины нужен план – депутат Европарламента

"У нашей [европарламентской] группы, Европейской народной партии, есть публичная позиция. [...] Мы считаем, что должна быть создана определенная система для использования таких средств, они не должны быть просто переведены в украинский бюджет. Нужен план, систематический подход, некий договор между государствами, который решит, как и какие ресурсы должны быть использованы, в том числе замороженные российские активы", – сказала она.

Юкнявичене отметила, что замороженные российские активы включены их европарламентской группой в перечень средств, которые будут использованы в рамках так называемого плана Маршалла для Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)