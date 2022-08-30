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Для использования замороженных средств России на восстановление Украины нужен план – депутат Европарламента

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Юкнявичене выступила за "систематический подход" к вопросу
Юкнявичене выступила за "систематический подход" к вопросу
Фото: Rasa Jukneviciene / Facebook

Систему для использования замороженных российских средств для восстановления разрушенной экономики Украины нужно создать на уровне Европейского союза. Об этом 30 августа заявила Guildhall депутат Европейского парламента, экс-министр обороны Литвы Раса Юкнявичене.

"У нашей [европарламентской] группы, Европейской народной партии, есть публичная позиция. [...] Мы считаем, что должна быть создана определенная система для использования таких средств, они не должны быть просто переведены в украинский бюджет. Нужен план, систематический подход, некий договор между государствами, который решит, как и какие ресурсы должны быть использованы, в том числе замороженные российские активы", – сказала она.

Юкнявичене отметила, что замороженные российские активы включены их европарламентской группой в перечень средств, которые будут использованы в рамках так называемого плана Маршалла для Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

План Маршалла – программа помощи Европе после Второй мировой войны. Был разработан в 1947 году американским государственным секретарем Джорджем Маршаллом и вступил в действие в апреле 1948 года. Целью реализации плана было восстановление разрушенной войной экономики Европы, устранение торговых барьеров, модернизация промышленности. В программе участвовали 17 европейских стран.

На восстановление Украины из-за полномасштабного вторжения России может понадобиться до $1,1 трлн внешней помощи, заявил 21 июня президент Европейского инвестиционного банка Вернер Хойер. По его словам, Европа "должна сыграть самую большую роль" в восстановлении Украины.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль. По словам главы Кабмина, послевоенное восстановление Украины планируют проводить в три этапа. Это будет одним из приоритетов Чехии во время ее председательства в Совете ЕС, заявил 15 июня премьер-министр Чехии Петр Фиала.

30 августа президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для восстановления Украины после российского вторжения необходимо будет как минимум $600–800 млрд.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Украина, инвестиции, Европарламент, война, экономика, депутаты, помощь, вторжение, парламент, война России против Украины, план Маршалла, Раса Юкнявичене, восстановление
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