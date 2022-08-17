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СМИ обнаружили в Ницце яхту Ярославского. Он обещал ее продать на восстановление Харькова, но сейчас ею пользуется жена бизнесмена

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Ярославский выставил яхту на продажу в мае
Ярославский выставил яхту на продажу в мае
Фото: Александр Ярославский / Facebook

Журналисты "Украинской правды" обнаружили в Ницце яхту бизнесмена Александра Ярославского, которую он обещал продать. Сейчас ею, судя по всему, пользуется жена бизнесмена.

60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью $50 млн журналисты заметили неподалеку от Ниццы. Они в течение нескольких дней приезжали в город Антиб, вблизи которого бросила якорь Kaiser, чтобы увидеть пассажиров яхты.

С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую. Журналисты отмечают, что на своей странице в Instagram Светницкая публикует много фотографий именно с яхты Kaiser.

Сейчас яхта Ярославского, по данным журналистов, дрейфует у берегов острова Милос в Греции.

Контекст:

3 марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги от продажи передаст на восстановление Харькова. В конце мая яхта бизнесмена была выставлена на продажу на сайте Worth Avenue Yachts.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Александр Ярославский, яхта, Ницца
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