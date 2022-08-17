СМИ обнаружили в Ницце яхту Ярославского. Он обещал ее продать на восстановление Харькова, но сейчас ею пользуется жена бизнесмена

60-метровую яхту Kaiser Ярославского стоимостью $50 млн журналисты заметили неподалеку от Ниццы. Они в течение нескольких дней приезжали в город Антиб, вблизи которого бросила якорь Kaiser, чтобы увидеть пассажиров яхты.
С помощью дрона на яхте зафиксировали женщину, похожую на жену Ярославского Марину Светницкую. Журналисты отмечают, что на своей странице в Instagram Светницкая публикует много фотографий именно с яхты Kaiser.
Сейчас яхта Ярославского, по данным журналистов, дрейфует у берегов острова Милос в Греции.
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3 марта Ярославский заявил, что продаст яхту, а деньги от продажи передаст на восстановление Харькова. В конце мая яхта бизнесмена была выставлена на продажу на сайте Worth Avenue Yachts.