Бизнесмен Ярославский вернулся в Украину, которую покинул в феврале после резонансной аварии с погибшим – СМИ

По данным "Украинской правды", он прибыл в пункту пропуска "Малый Березный" в Закарпатской области на границе со Словакией. Там он в присутствии адвоката встретился с представителями прокуратуры, сдал биологические образцы для ДНК-экспертизы и согласился прийти на допрос.

Журналист "Украинской правды" Михаил Ткач в своем Facebook опубликовал фотографию со встречи Ярославского со следователем на границе.

"Добрий вечір, ми з Лондона", – подписал ее Ткач.

Контекст:

В ночь на 10 февраля в Харьковской области на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль насмерть сбил мужчину. Как сообщила "Украинская правда", ссылаясь на источники в правоохранительных органах, на месте ДТП нашли номера автомобиля из кортежа президента группы DCH Александра Ярославского.

Ярославский не подтвердил и не опроверг информацию о том, что в ДТП попал автомобиль из его кортежа, а также заявил, что его на месте происшествия не было – "спал дома". В компании Ярославского DCH заявили, что за рулем автомобиля был водитель, работающий в одной из вспомогательных служб компании, он ночью направлялся в сторону Харькова для парковки авто.

В DCH сообщили, что Ярославский "в соответствии с ранее составленным графиком" 10 февраля вылетел чартерным рейсом по маршруту Харьков – Лондон, чтобы провести время с семьей.

В тот же день "Интерфакс-Украина" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что мужчина, который пришел в полицию и сообщил, что был за рулем Mercedes из кортежа Ярославского, в момент ДТП находился в другом месте – в 30 км от места ДТП.

После ДТП с кортежем Ярославского министр внутренних дел Украины Денис Монастырский уволил начальника полиции Харьковской области Станислава Перлина.

Госбюро расследований 11 февраля открыло производство о попытке фальсификации дела. Правоохранители установили личность погибшего в ДТП с кортежем Ярославского, им оказался 36-летний житель Чугуевского района Харьковской области.

Ярославский 17 февраля прокомментировал расследование ДТП. Он считает, что "виновного уже назначили, а теперь подгоняют под это доказательную базу". Бизнесмен сообщил, что вернется в Украину и примет участие в следственных действиях, "как только позволит график".

